Tomasz Rzymkowski we wtorek 4 stycznia w Programie 1 Polskiego Radia mówił o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i jej wpływie na funkcjonowanie szkół. Na pytanie, czy uczniowie wrócą do szkół 10 stycznia, odpowiedział: - Smucą mnie informacje z krajów Europy Zachodniej, a zapewne za kilka tygodni i do nas dotrze w znacznej mierze wariant omikron, natomiast 10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół, nie budzi mojej wątpliwości. Ten powrót nastąpi.

Tomasz Rzymkowski: System, który funkcjonował, dobrze się sprawdził

Tomasz Rzymkowski stwierdził, że system edukacji hybrydowej, który funkcjonował do 20 grudnia, dobrze się sprawdził.

- W zależności od ogniska COVID-19 w danej placówce oświatowej czy wychowawczej, szkoła przechodziła bądź w tryb hybrydowy - część osób, która nie miała kontaktu z osobą zainfekowaną, dalej stacjonarnie kontynuowała naukę, a uczniowie, którzy potencjalnie mogli być zainfekowani, przechodzili w tryb zdalny. W przypadku dużego ogniska cała szkoła przechodziła w tryb zdalny. Do tego rozwiązania od 10 stycznia wracamy - podkreślił.

Wiceminister edukacji dodał również: - Gdyby wszystkie grupy zawodowe były tak dobrze zaszczepione jak nauczyciele, możliwe, że wówczas nie mielibyśmy takich problemów z COVID-19, jakie obserwujemy.

O powrocie dzieci do szkół mówił też we wtorek (4 stycznia) rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej. On również zapewnił, że nie ma zmian planach powrotu dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej 10 stycznia. - To, jak zdalne lekcje wpływają na dzieci, widzimy w szpitalach czy poradniach zdrowia psychicznego. Obostrzenia dotyczące szkół są ostatnimi, na jakie chcielibyśmy się zdecydować, ale to nie oznacza, że ich nie będzie - mówił Andrusiewicz. Jak wyjaśnił, szanse na kontynuację lekcji zdalnych są mniejsze niż na przywrócenie zajęć w formie stacjonarnej.

Ferie zimowe 2022. "Zmiany nie wchodzą w grę"

W ubiegłym roku z powodu pandemii COVID-19 ferie zimowe zostały wyjątkowo zorganizowane dla wszystkich uczniów w tym samym czasie. Wiceszef MEiN zapytany, czy ustalony harmonogram ferii na 2022 rok z podziałem na województwa jest nadal aktualny, odpowiedział: - Jest to niezwykle trudne, aby w tym momencie dokonywać zmian w kalendarzu szkolnym. Sytuacja w ubiegłym roku była zupełnie inna, od początku zaplanowano, by ferie odbyły się w jednym terminie - powiedział polityk. - Z racji tego, że nie mamy teraz dużo czasu, tego typu zmiany nie wchodzą w grę - podkreślił. Oznacza to, że ferie zimowe odbędą się w czterech turach:

17 - 30 stycznia 2022 r. - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

24 stycznia - 6 lutego 2022 r. - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. - województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

14 - 27 lutego 2022 r. - województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Ferie zimowe 2022. Nie obejdzie się bez wytycznych i ograniczeń

W trakcie ferii dzieci i młodzież będą obowiązywały restrykcje, które mają zmniejszyć ryzyko zakażenia. Ministerstwo Edukacji i Nauki z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego w roku szkolnym 2021/2022. Podzielono je na cztery części:

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku. Procedury postępowania w przypadku kontaktu w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Z informacji podanych przez gov.pl wynika, że za koordynację organizacji wypoczynku, wspomaganie organizatorów w prawidłowej organizacji wypoczynku oraz pełnienie nadzoru nad organizacją wypoczynku, we współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne, będą odpowiadać kuratorzy oświaty. W dniu wyjazdu na wypoczynek rodzice lub prawni opiekunowie mają zaświadczyć, że dziecko jest zdrowe w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

