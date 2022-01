Pogoda na dziś - wtorek 4 stycznia. Kolejny deszczowy i pochmurny dzień

We wtorek pierwszy deszcz spodziewany jest w południowej i południowo zachodniej Polsce. Z czasem jednak padać będzie już w całym kraju. Wychodząc z domu warto więc dziś pamiętać o zabraniu parasolki.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 6 do 10 stopni

Najniższa temperatura zapowiadana jest we wtorek w północno-wschodniej części kraju. W Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku będzie do maksymalnie 6 stopni. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Do 8 stopni pokażą termometry w Szczecinie, Zielonej Górze, Łodzi i Kielcach. Najcieplej, od 9 do 10 stopni, będzie w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Pogoda na dziś - wtorek 4 stycznia 2022 fot. gazeta.pl

Opady. Intensywne opady deszczu w całym kraju

Początkowe przejaśnienia zapowiadane są tylko w centralnej Polsce. Bardzo szybko jednak poranek zacznie być pochmurny. Wszędzie w kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. W każdym regionie też należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu. Pojawią się one początkowo w południowych regionach kraju.

Z czasem deszczowy front zacznie nadciągać z południowego zachodu i obejmie wszystkie województwa, aż do północnego wschodu. Wiatr będzie słaby. Umiarkowane porywy prognozowane są tylko na wybrzeżu i w górach. Wieczorem jednak na południu znów zacznie silnie wiać - w górach będzie wiało z prędkością do 85 km/h.

