Warszawa. Policja złapała oskarżonego o zabójstwo po 20 latach. Wpadł przez brak maseczki

O zatrzymaniu mężczyzny, który 20 lat temu został skazany na zabójstwo, poinformowała Komenda Rejonowa Policji Warszawa V. 45-latek poszukiwany był w związku z odbyciem kary 25 lat pozbawienia wolności.

Warszawa. Poszukiwany za zabójstwo został zatrzymany w pobliżu sklepu

- Dzielnicowi z Bielan, w ramach realizacji swoich zadań, na ulicy Broniewskiego, w pobliżu jednego ze sklepów zauważyli poszukiwanego mężczyznę. 45-latek został zatrzymany. Mężczyzna poszukiwany był przez sąd okręgowy za zabójstwo sprzed 20 lat - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji V w Warszawie.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, do zatrzymania poszukiwanego doszło podczas sprawdzania m.in. maseczek. "Mężczyzna został zatrzymany przed sklepem podczas sprawdzania obostrzeń związanych z zakrywaniem ust i nosa maseczką" - relacjonuje PAP. Warszawska policja przekazała również, że poszukiwany mężczyzna trafił do aresztu śledczego, gdzie ma rozpocząć odbywanie zasądzonej kary.

Warszawska policja poinformowała także o prowadzonej przez funkcjonariuszy akcji "Poszukiwany" i sprawdzaniu w związku z nią miejsc, w których mogą przebywać osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. "Zatrzymywanie osób poszukiwanych jest potwierdzeniem, że ukrywanie się przed organami ścigania nigdy nie zwalnia z odpowiedzialności za złamanie prawa" - dodała podinsp. Kozłowska.