"Lex Czarnek" wraca do Sejmu. Minister: "Żadnego kroku w tył". A w Polsce protesty [LISTA MIAST]

We wtorek o godzinie 15.00 podczas posiedzenia sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Obrony Narodowej odbędzie się pierwsze czytanie ustawy potocznie nazywanej lex Czarnek. Tego dnia pod Sejmem zgromadzą się rodzice, uczniowie, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele, dyrektorzy i samorządowcy, którzy wspólnie staną w obronie szkoły.

"Lex Czarnek". Jak zmieni się szkoła po wprowadzeniu ustawy?

"Lex Czarnek" umocni władzę kuratorów, ograniczając przy tym autonomię szkół. Odbiera tym samym rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na to, co dzieje się w szkołach. "Przed świętami do konsultacji publicznych trafiła także podstawa programowa z nowego przedmiotu 'historia i teraźniejszość', usuwająca ze szkół ponadpodstawowych kształcenie obywatelskie. Pod koniec grudnia wpłynął również do sejmu projekt, wprowadzający karę więzienia dla dyrektorów do prawa oświatowego (tzw. lex Wójcik)" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie ZNP.

"Te wszystkie zmiany oznaczają koniec edukacji, którą z większymi i mniejszymi sukcesami obywatele i obywatelki Polski budowali po 1989 roku. Szkoła na powrót ma stać się szkołą w służbie partii" - ostrzega organizacja pozarządowa Wolna Szkoła.

W obradach komisji mają wziąć udział uczniowie, rodzince oraz przedstawiciele ZNP i samorządowcy, którzy podczas posiedzenia przekażą politykom apel skierowany do szefa rządu i posłów o odrzucenie projektu. Podpisało się pod nim 25 tysięcy obywateli.

"Lex Czarnek nie służy ani dobru ucznia, ani rozwojowi cywilizacyjnemu Polski"

W poniedziałek o godzinie 16.00 do drzwi 16 Kuratoriów w całej Polsce i pod MEiN zostaną przybite tezy - Wolna szkoła, wolni ludzie, wolna Polska:

"Edukacja i równy do niej dostęp to filary demokracji, a zmiany systemowe nie mogą odbywać się w niedemokratyczny sposób, z lekceważeniem sprzeciwu mniejszości parlamentarnej i strony społecznej. Edukacja wymaga reformy, która zapewni Polsce warunki rozwoju cywilizacyjnego. Taka reforma musi być poprzedzona wielośrodowiskowym namysłem i debatą nad kierunkami zmian i wypracowaniem ich. Wszystkie zainteresowane środowiska społeczne i polityczne muszą stworzyć edukacyjną umowę społeczną. Lex Czarnek nie służy ani dobru ucznia, ani rozwojowi cywilizacyjnemu Polski" - brzmią tezy organizacji, które zawisną na drzwiach.

W poniedziałek szef resortu edukacji Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej został zapytany o protesty ws. zmiany prawa oświatowego.

- Szanowna pani redaktor, dopóki to jest wolny kraj, to wolno protestować, choćby protesty były absurdalne i niepoparte żadnymi argumentami. Każdy może protestować, aby tylko z zachowaniem przepisów prawa - powiedział minister edukacji.

I dodał: - Dlaczego ktoś nie chce, żeby niektóre organizacje pozarządowe przekazały do informacji kuratora i rady rodziców treść, którą chcą pokazać dzieciom? Dlaczego są lobbystami tych, którzy się boją ujawnić treści, które pokazują w szkołach?

- Nie ma zapotrzebowanie na jakieś lekcje edukacji seksualnej klasy B - stwierdził Czarnek i podkreślił, że "nie będziemy się wycofywać, ani jednego kroku do tyłu".

Protesty odbędą się w poniedziałek w kilkunastu polskich miastach. A warszawiacy i gdańszczanie przeciwko pomysłom ministerstwa będą protestować we wtorek. Poniżej lista miast oraz godziny i miejsca, gdzie odbędą się manifestacje:

WROCŁAW - poniedziałek, 16.00 - Pl. Powstańców Warszawy 1

BYDGOSZCZ - poniedziałek, 16.00 - Kuratorium Oświaty, ul. Konarskiego 1

LUBLIN - poniedziałek, 16.00 - ul. 3 Maja 6 https://www.facebook.com/events/960404078214197

GORZÓW WLKP - poniedziałek, 16.00 - ul. Jagiellończyka 10

ŁÓDŹ - poniedziałek, 16.00 - al. Kościuszki 120a

KRAKÓW - poniedziałek, 16.00 - ul. Szlak 73

WARSZAWA - poniedziałek 16.00 - Mazowieckie Kuratorium Oświaty, al. Jerozolimskie 32 i Ministerstwo Edukacji i Nauki, al. Szucha 25

OPOLE - poniedziałek, 16.00 - ul. Piastowska 14

RZESZÓW - poniedziałek, 16.00 - ul. Grunwaldzka 15

BIAŁYSTOK - poniedziałek, 16.00 - Rynek Kościuszki 9

GDAŃSK - poniedziałek, 16.00 - ul. Wały Jagiellońskie 24 - tezy przybija Przemek Staroń, wtorek 15.00 - manifestacja

KATOWICE - poniedziałek, 16.00 - ul. Powstańców 41a

KIELCE - poniedziałek, 16.00 - al. IX Wieków Kielc 3

OLSZTYN - poniedziałek, 16.00 - al. Piłsudskiego 7/9

POZNAŃ - poniedziałek, 16.00 - ul. Kościuszki 93 (wejście od al. Niepodległości)

SZCZECIN - poniedziałek, 16.00 - Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Wały Chrobrego 4 (od strony ul. Szczerbcowej)

KALISZ - poniedziałek, 16.00 - delegatura kuratorium w Kaliszu.

We wtorek o godzinie 15.00 odbędzie się w Warszawie manifestacja centralna pod Sejmem.