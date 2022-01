Wiatr przewraca ciężarówki. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Zobacz wideo Woźny: Są dni, gdy wiatraki potrafią zaspokajać 35-40 proc. potrzeb systemu energetycznego w Polsce

W poniedziałek 3 stycznia od rana wieje silny wiatr w dużej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dziesięciu województw. Tymczasem z Wielkopolski dochodzą informacje o przewróconych przez podmuchy ciężarówkach.

Wielkopolska. Silny wiatr przewrócił dwie ciężarówki

Jak podaje portal gloswielkopolski.pl, w południowej części województwa wielkopolskiego wiatr jest tak silny, że przewraca ciężarówki. Do pierwszego z incydentów doszło na prostym i osłoniętym odcinku drogi Górzno-Szczury (w powiecie ostrowskim) - tam wywrócony został pojazd z naczepą. Do drugiego zdarzenia doszło w okolicach Dobieszczyzny (w powiecie jarocińskim). Na razie brak informacji o poszkodowanych osobach.

W październiku ubiegłego roku doszło do podobnego wypadku, który pokazał, jak niebezpieczny może być dla kierowców silny wiatr. Na drodze krajowej nr 5 niedaleko Strzegomia (woj. dolnośląskie) potężny poryw wiatru zdmuchnął do rowu jadącą ciężarówkę. Kierowca pojazdu odniósł poważne obrażenia i zmarł - podawała Wirtualna Polska.

IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem

Aktualne ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem (nawet do 75 km/h) pierwszego stopnia dotyczą województw: pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego i zależnie od regionu obowiązują do godzin popołudniowych (między 14:00 a 20:00).

IMGW przygotowało jednak także prognozę zagrożeń, które obowiązują do godzin porannych we wtorek 4 stycznia. Ostrzeżenia te (pierwszego stopnia) także dotyczą silnego wiatru i obejmują województwa: pomorskie, podlaskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. We wtorek silny wiatr przeniesie się natomiast na wschodnią połowę Polski.