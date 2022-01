Prognoza pogody na początek stycznia. Wietrznie i ciepło, a później burze śnieżne

Na początku 2022 roku szczególnie ciepło będzie w północno-zachodniej części kraju. Jak czytamy na portalu fanipogody.pl, najwyższe temperatury mają być w poniedziałek i wtorek. Odchylenie od normy wieloletniej ma wówczas wynieść od 10 do 14 stopni. Z kolei na północy i w górach będzie wiał silny wiatr, który osiągnie w porywach do 75 km/h. W Tatrach może być to nawet 130 km/h.

Od środy ochłodzenie. Możliwe, że nawiedzą nas burze śnieżne

Ochłodzenie ma przyjść w środę - wówczas z północy zaczną napływać do Polski zimne masy powietrza. Od środy temperatura w ciągu dnia nadal ma być nadal dodatnia, jednak w nocy czekają nas minusowe temperatury. Pod koniec tygodnia w niektórych regionach mróz może już trzymać przez całą dobę. Prognozowane są także opady deszczu ze śniegiem. Od 6 stycznia w całym kraju temperatura będzie spadać. Najzimniej ma być pod koniec tygodnia. W tym czasie mogą pojawić się w Polsce burze śnieżne.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem i na południu Polski

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. "Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez instytut. Żółty alert obowiązuje w województwach:

pomorskim - w poniedziałek od godziny 13 do 20,

lubuskim (południowa część) - w poniedziałek od godziny 7 do 13,

wielkopolskim (południowa część) - w poniedziałek od godziny 8 do 14,

łódzkim (południowa część) - w poniedziałek od godziny 9 do 15,

świętokrzyskim - w poniedziałek od godziny 9 do 16,

podkarpackim - w poniedziałek od godziny 10 do 18,

małopolskim - w poniedziałek od godziny 9 do 16,

śląskim - w poniedziałek od godziny 9 do 16,

opolskim - w poniedziałek od godziny 8 do 14.30,

dolnośląskim - w poniedziałek od godziny 7 do 13.

