Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w poniedziałek 3 stycznia dotyczy przede wszystkim północnej, północno-wschodniej, południowo-zachodniej i południowej części Polski. Dla tych obszarów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, które oznacza wiatr o średniej prędkości ok. 70 km/h, a w porywach nawet do 90 km/h. We wtorek z kolei, silny wiatr da o sobie znać we wschodniej części kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie miał maseczki, wpadł w furię, zrzucił towar z lady i pobił pracownicę poczty. Policja szuka świadków

IMGW. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na poniedziałek 3 stycznia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia na 3 stycznia zostało wydane dla województw: pomorskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Warto wspomnieć, że silny wiatr w poniedziałek wczesnym popołudniem wystąpi również w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubuskim oraz łódzkim.

Czego oczekują Polacy w 2022 roku? 43,5 proc. chce zmniejszenia inflacji

Pogoda na wtorek 4 stycznia. Silny wiatr we wschodniej części kraju

We wtorek 4 stycznia silny wiatr przeniesie się do wschodniej części kraju i obejmie obszar całej południowej, południowo-wschodniej, wschodniej i północno-wschodniej części Polski. Ostrzeżenie pierwszego stopnia na ten dzień IMGW wydał dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Co dobrego zdarzyło się w 2021 roku? Przypominamy same pozytywne wydarzenia

Ze wstępnych prognoz wynika, że silny wiatr ma ustąpić dopiero w środę 5 stycznia.

W związku z wichurą osiągającą w porywach do 90 km/h należy zachować szczególną ostrożność. Wiatr wiejący z taką prędkością jest zdolny do uszkodzenia budynków czy łamania drzew.