Wypadek autokaru z pasażerami na DK17. Pojazd wjechał do rowu i przewrócił się

12 osób przewieziono do szpitali po wypadku na drodze krajowej nr 17 w Łopienniku Nadrzecznym. Na trasie Krasnystaw - Piaski na Lubelszczyźnie autobus wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Podróżowało nim 45 osób. 12 z nich trafiło do trzech szpitali w regionie.

