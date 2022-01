Weszli na Giewont, odpalili fajerwerki i pochwalili się tym w sieci. Teraz mogą za to słono zapłacić

Zobacz wideo Sylwester to dla zwierząt prawdziwe piekło

W nocy z piątku na sobotę ktoś odpalił fajerwerki na Giewoncie. - Ci ludzie popełnili bowiem spory błąd i wrzucili filmy ze swoimi popisami do internetu. Część z nich jest podpisana i ustalenie adresów autorów, tak by wysłać do nich mandat, to tylko kwestia czasu - podkreślił w rozmowie z Onetem Edward Wlazło, komendant straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. Grozi im od 500 do nawet kilku tysięcy złotych grzywny.

REKLAMA

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Sylwester w Zakopanem. Fałszywy alarm bombowy, bójki i ranny policjant

Apele Tatrzańskiego Parku Narodowego

Przed sylwestrem Tatrzański Park Narodowy apelował, aby w górach nie odpalać fajerwerków. - To nie jest nasz wymysł, tylko działanie w trosce o przyrodę. Odpalane w górach fajerwerki dają mocne światło oraz powodują wielki huk. Obu tych rzeczy boją się dzikie zwierzęta, które albo uciekają w popłochu, albo budzą się z zimowego snu - podkreślał, jak cytuje Onet, Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Zaznaczył, w przeszłości zdarzyło się, że spłoszona petardami kozica podcięła lawinę, która ją porwała i zabiła.

To nie pierwszy raz, kiedy turyści odpalili fajerwerki w górach. Podobna sytuacja na Giewoncie miała miejsce w 2013 roku. Wówczas udało się namierzyć sprawców.

Zakopane. Na Krupówkach pojawił się dinozaur. Trwa obława straży miejskiej

TOPR: trudne warunki w Tatrach

W piątek Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informowało o trudnych warunkach w górach. "W Tatrach panują niekorzystne warunki do turystyki. Panuje dodatnia temperatura, pada deszcz i wieje mocny wiatr. Śnieg jest przemoczony, przepadający, a na często uczęszczanych/dobrze przedeptanych szlakach zlodowaciały" - podkreślało.

"Zalecamy rezygnację z wyjść w wyższe partie, a na nisko położone szlaki (nawet te płaskie) konieczne użycie raczków. Przy okazji przypominamy, że raczki turystyczne to nie raki i nie nadają się do używania w stromym terenie! (...) Według meteorologów pogoda w ciągu najbliższych dni nie ulegnie poprawie co wpłynie niekorzystnie na panujące w górach warunki" - czytamy w komunikacie.