Zwrócono mu uwagę na brak maseczki. Pobił pracownicę poczty. Policja szuka świadków

Do zdarzenia doszło w przy ulicy Hermisza 10 w Zabrzu, w dniu 5 listopada 2021 roku. Sprawca po wejściu do agencji pocztowej zrzucił stojący na ladzie towar, ponieważ zwrócono mu uwagę na brak maseczki. Próbująca go ująć pracownica agencji została przez niego kilka razy uderzona w twarz - podaje Policja w Zabrzu.

Służby dopiero teraz publikują nagranie z monitoringu, ponieważ napastnik nie został do tej pory ustalony.

Na filmie widzimy, jak mężczyzna wychodzi z poczty. Za nim wybiega pracownica, która ująć sprawcę zdemolowania stoiska. Dalej widzimy, jak napastnik bije ją po głowie.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci Komisariatu II Policji w Zabrzu. - Jeżeli rozpoznają Państwo osoby na zdjęciach, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 8543 610, 47 8543 611 lub najbliższą jednostką Policji tel. alarm. 112. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.

Warszawa. Mężczyzna rozbił szybę w aptece. Poproszono go o założenie maseczki

Podobna sytuacja miała miejsce w Warszawie, gdzie w jednej z bemowskich aptek młody mężczyzna rozbił szybę, gdy farmaceutka poprosiła go o założenie maseczki. - Wyraził się w sposób bardzo wulgarny i silnie uderzył dłonią w szybę oddzielającą okienko farmaceuty od pacjentów. Szyba się stłukła i rozsypała się na całą aptekę - relacjonowała farmaceutka.

Pod koniec listopada do apteki przy ul. Leszno na warszawskiej Woli przyszedł klient bez maseczki. Na uwagę farmaceutek, aby zastosował się do obowiązujących obostrzeń, wpadł w furię. Mężczyzna przewrócił część stojaków z lekami i zaczął niszczyć inne elementy wyposażenia lokalu.