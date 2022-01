Ogromny spadek praktyk religijnych wśród młodych. Abp Polak: Liczby dewastujące

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował rocznik statystyczny, który pokazuje jak pandemia mocno wpłynęła na życie religijne Polaków. Badania pokazują, że w minionym roku było znacząco mniej ślubów i chrztów, mniej osób przyjęło także sakrament bierzmowania. Wyniki skomentował Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak w rozmowie z Polska Agencją Prasową.

REKLAMA

Więcej najnowszych informacji z kraju przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

- Na ten spadek wpłynęło wiele czynników, na czele z potężnym uderzeniem w życie wspólnotowe Kościoła, jakim były obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią. Natomiast myślę, że bardziej niż dane ISKK niepokojące są badania CBOS-u, z których wynika, iż w najmłodszej grupie badanych spadek praktyk religijnych sięga 30 procent. To są liczby wręcz dewastujące. Pokazują, że w młodym pokoleniu następuje bardzo mocne przewartościowanie - ocenił prymas.

Zobacz wideo Kidawa-Błońska o wyprowadzeniu religii ze szkół i Funduszu Kościelnym

Doniesienia o pedofilii wśród duchownych mogły wpłynąć na oddalenie się Polaków od kościoła

Duchowny podkreślił ponadto, że domaga się poznania przyczyn tego procesu i znalezienia adekwatnej odpowiedzi duszpasterskiej. Dopytywany jaki wpływ na wiarę katolików w Polsce mogły mieć doniesienia o wynikach dochodzeń Stolicy Apostolskiej dotyczących zaniedbań biskupów w sprawach nadużyć seksualnych w Kościele, odparł, że dla niektórych wiernych te informacje są być może kroplą, która przelała czarę goryczy.

Sylwester w Zakopanem. Fałszywy alarm bombowy, bójki i ranny policjant

- Mamy świadomość, że wiarygodność Kościoła odbudujemy tylko wtedy, kiedy staniemy w prawdzie i weźmiemy odpowiedzialność za wyjaśnienie tych wszystkich przestępstw - dodał.

Prymas odniósł się także do sytuacji na granicy. Podkreślił wagę ochrony granicy przed wojną hybrydową. - Jako Konferencja Episkopatu Polski apelujemy wciąż o to, żeby w strefie przygranicznej mogły działać organizacje humanitarne. Jednocześnie jako Kościół od lat domagamy się stworzenia spójnej polityki migracyjnej państwa polskiego i deklarujemy naszą gotowość do współpracy. W ośrodkach dla uchodźców na terenie Polski znajdują się osoby, które bardzo długo czekają na przyznanie azylu, a przecież powinniśmy pomóc im jak najszybciej - dodał.