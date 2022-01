Spór wokół kopalni piasku w Porszewicach. Nie pomógł list do biskupa. Wycięte kolejne drzewa

Tuż przed świętami zostały wycięte kolejne hektary lasu w Porszewicach (woj. łódzkie). To tam rusza odkrywkowa kopalnia piasku, która jest przedsięwzięciem łódzkiej archidiecezji i prywatnego przedsiębiorcy. Nie pomogła petycja, którą mieszkańcy skierowali do metropolity łódzkiego abpa Grzegorza Rysia, by nie niszczyć atrakcyjnych przyrodniczo terenów. W sprawie żadnych działań nie podejmują także urzędy, które informowane były o nieprawidłowościach w tej sprawie.

