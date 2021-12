Pogoda w sylwestra będzie kiepska. Drugi stopień ostrzeżeń od IMGW - dużo deszczu, roztopy i wiatr

Sylwester 2021 będzie pochmurny i deszczowy, chociaż zdecydowanie cieplejszy. W wielu regionach w Polsce temperatura przekroczyła dziś średnią normę dla tego miesiąca o nawet 10 stopni. Na południu Polski należy się więc spodziewać dużych roztopów, a padający deszcz dodatkowo wpłynie na to, że w wielu miejscach mogą wystąpić lokalne podtopienia.

Ostrzeżenia IMGW na 31 grudnia dla czterech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty głównie dla południowych województw. Dotyczą one drugiego stopnia zagrożenia roztopami. Zgodnie z zapowiedziami meteorologów, na obszarze powyżej 800 m n.p.m. prognozuje się wzrost temperatury, która spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Dodatkowo suma opadów deszczu wyniesie od 10 mm do 20 mm. W regionach górskich będzie wiało w porywach do 60 km/h, a w szczytowych partiach gór w porywach do około 90 km/h.

Ostrzeżenia dotyczące roztopów obejmują:

województwo dolnośląskie - powiaty karkonoski, kłodzki i Jelenią Górę.

- powiaty karkonoski, kłodzki i Jelenią Górę. województwo śląskie - powiaty żywiecki i cieszyński.

- powiaty żywiecki i cieszyński. województwo małopolskie - powiaty tatrzański, nowotarski, nowosądecki i gorlicki.

- powiaty tatrzański, nowotarski, nowosądecki i gorlicki. województwo podkarpackie - krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki.

Dodatkowo w województwie podkarpackim - w wyżej wymienionych powiatach - obowiązują alerty pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów deszczu, które będą prowadziły do gołoledzi.

Pogoda na 31 grudnia. Jaka będzie pogoda w sylwestra?

W piątek 31 grudnia synoptycy mogą wydać też ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru - zwłaszcza na Wybrzeżu i w Karpatach. Tam należy się spodziewać porywów do 75 kilometrów na godzinę. W Sudetach może już wiać do 100 km/h. Ogólnie alerty w tym zakresie mogą zostać wydane dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego.