Sylwester w Zakopanem. Lekarz: przyjeżdżają osoby objęte kwarantanną. Nieprzestrzegane są żadne zasady

W tym roku, mimo trwającej pandemii koronawirusa i rozprzestrzeniającego się wariantu omikron, niektóre koncerty sylwestrowe odbędą się z udziałem publiczności. Do Zakopanego, gdzie odbywa się "Sylwester Marzeń" TVP, przyjeżdżają tłumy. Lekarze obawiają się, że przełoży się to na liczbę zakażeń. Tylko 31 grudnia w Polsce odnotowano 13 601 zakażeń koronawirusem, przekazano też informację o 638 ofiarach śmiertelnych. W Małopolsce - po Mazowszu i woj. śląskim - zakażeń jest najwięcej. A Podhale to jeden z mniej wyszczepionych regionów w Polsce.

Zakopane. Do szpitala trafiają osoby, które powinny przebywać na kwarantannie

Swój niepokój w związku z sylwestrową zabawą w Zakopanem wyraził lekarz zakopiańskiego szpitala, dr. Jerzy Toczek. - Nie mamy potwierdzonych przypadków, ale przy tej liczbie gości, którzy zjechali ze Śląska i Warszawy, gdzie omikron jest obecny, należy zakładać, że nowa mutacja trafiła również do nas - powiedział w rozmowie z WP. Medyk ocenił także, że w mieście obostrzenia są ignorowane, a gdy udał się do sklepu, był jedyną osobą w maseczce. - To nie powinno iść w takim kierunku, że puszcza się wszystko na żywioł - podkreślił, dodając, że "nieprzestrzegane są żadne zasady bezpieczeństwa".

Fajerwerki i petardy. Kiedy można strzelać? Niektóre miasta tego zakazują

Lekarz dodał również, że do szpitala trafiają osoby, które powinny znajdować się na kwarantannie, zamiast tego jednak, wybrały pobyt w Zakopanem. - Niestety trafiło nam się kilku pacjentów, którzy po dwóch, trzech dniach pobytu gorączkowali i kaszleli. Wysłaliśmy ich na testy i przy okazji okazało się, że ci pacjenci byli wcześniej skierowani na kwarantannę - cytuje słowa dr. Toczka portal WP. Medyk apeluje o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jak np. noszenie maseczki.

Obostrzenia na Sylwestra 2021/2022

W połowie grudnia rząd wprowadził nowe pandemiczne obostrzenia, które objęły m.in. zamknięcie klubów tanecznych czy dyskotek. Na czas Sylwestra jednak, lokale zostały wyłączone z lockdownu, a na ich terenie przebywać może do 100 osób. Warto jednak podkreślić, że limit gości nie obejmuje osób w pełni zaszczepionych.

W zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego na czas Sylwestra znalazły się m.in. obowiązkowa dezynfekcja rąk, zachowanie odległości w kolejkach, a także zasady sprawdzania certyfikatów COVID. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Sylwester 2021/2022 - zasady, obostrzenia i limity. Poradnik Sanepidu na sylwestrowe imprezy".