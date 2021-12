Sprawa ta została opisana przez dziennikarkę portalu nowiny24.pl Paulinę Baran. 33-letnia Malwina z Piekar trafiła do szpitala w Sandomierzu z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Kobieta była w zaawansowanej ciąży. Niestety wcześniej nie zaszczepiła się przeciwko koronawirusowi.

Sandomierz. Niezaszczepiona 33-latka w ciąży trafiła do szpitala. Kobiety nie udało się uratować

- Malwina miała kaszel, można powiedzieć, że przez tydzień ją dusiło, dlatego 27 listopada wezwaliśmy karetkę. Szybki test potwierdził u niej zakażenie koronawirusem i chociaż okazało się, że ma bardzo dobrą saturację, to ostatecznie podjęto decyzję o zabraniu jej do szpitala w Sandomierzu - opowiada mąż zmarłej, pan Jan. Według mężczyzny "nic nie wskazywało na ciężki przebieg zakażenia". Kilka godzin po przyjęciu do Specjalistycznego Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu u kobiety przeprowadzono cesarskie cięcie.

Po operacji 33-latka zadzwoniła do rodziny i poinformowała bliskich o narodzinach córki. - Była oczywiście osłabiona, ale cieszyła się, że Hania jest zdrowa - mówi mąż. Mężczyzna dziwi się, że nikt z lekarzy nie zadzwonił do niego przed cesarskim cięciem ani nie poinformował, że stan żony jest poważny. Pan Jan ostatni raz rozmawiał z żoną 30 listopada, kiedy kobieta miała iść na zabieg (nie podano, jaki konkretnie - red.).

W następnych dniach mężczyzna dostawał coraz gorsze wieści o stanie 33-latki. - W czwartek powiedziano mi, że Malwina nie ma już 90 proc. płuc. Nie mogłem zrozumieć, jak jej stan mógł aż tak się pogorszyć, jak jej płuca mogły z dnia na dzień zniknąć - mówi. 15 grudnia poinformowano, że pacjentka zmarła. - Dostałem telefon z informacją, że żony nie dało się uratować. Byliśmy wtedy wszyscy w domu, nie musiałem nic mówić dzieciom, bo wszystko słyszały - mówi mężczyzna. Kobieta poza nowo narodzoną Hanią osierociła też 3-letnią Marysię, 7-letniego Antosia, 11-letniego Janka i 14-letniego Macieja. Jak powiedział portalowi pan Jan, rodzina nie zaszczepiła się, ponieważ obawiali się możliwych powikłań po szczepieniu.

Rodzina oskarża szpital. "Nie mamy żadnych wątpliwości, że wydarzyła się wielka tragedia"

Mężczyzna następnie zatrudnił prawnika i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu. Po śmierci żony pan Jan dowiedział się, że po cesarskim cięciu u kobiety doszło do wylewu. Stan był na tyle poważny, że u pacjentki wykonano transfuzję krwi. Jest więc przekonany, że to powikłania po zabiegu doprowadziły do śmierci żony, a nie brak szczepienia przeciwko COVID-19.

W sprawie tej śledztwo prowadzi już prokuratura, po zgłoszeniu dokonanym przez dyrektora szpitala. Z dokumentów udostępnionych mężowi pani Malwiny ma wynikać, że stan pacjentki po cesarskim cięciu był określany jako ciężki i pogarszał się w kolejnych dniach. - Nie mamy żadnych wątpliwości, że wydarzyła się wielka tragedia dla tej rodziny, ale i nam z tym faktem żyje się bardzo ciężko - mówił w rozmowie z dziennikiem "Echo Dnia" dyrektor szpitala w Sandomierzu Marek Kos.

- Badanie wykonane przy przyjęciu pacjentki do szpitala jednoznacznie wykazało, że była zakażona koronawirusem - mówi dyrektor i dodaje, że to właśnie COVID-19 był główną przyczyną śmierci kobiety. Dostrzeżone na tomografii zmiany w płucach były właśnie konsekwencją zakażenia. Ostateczne przyczyny śmierci 33-latki wykaże jednak dopiero sekcja zwłok.