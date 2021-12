Wielkopolska. Przez 10 lat zwierzęta zamiast do schroniska trafiały na wysypisko. Umierały z głodu

"Po co płacić za schronisko, za opiekę weterynaryjną... Niech zdychają z głodu... I zdychały, przez lata" - czytamy w komunikacie Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo CANE, która podjęła interwencję w województwie wielkopolskim. Przez 10 lat gmina zamiast do schroniska, jak powinna, wyrzucała bezdomne psy na wysypisko śmieci. Fundacja złożyła już doniesienie do prokuratury w sprawie znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

