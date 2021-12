Fajerwerki i petardy. Kiedy można strzelać? Niektóre miasta tego zakazują

Sylwestrowa noc, podczas której żegnamy stary rok i witamy nowy, to dla wielu osób czas hucznej zabawy, której niektórzy nie wyobrażają sobie bez fajerwerków. Kolorowe światła na niebie i huk petard niejednokrotnie towarzyszą nam już na kilka dni przed sylwestrem, warto jednak pamiętać, że może wiązać się to z konsekwencjami.

Sylwester 2021. Kiedy można strzelać fajerwerkami?

31 grudnia i 1 stycznia to jedyne dni, podczas których przepisy zezwalają na strzelanie fajerwerkami i petardami. Za strzelanie w inne dni możemy zostać ukarani. W przypadku naruszenia prawa oraz wezwania policji można dostać mandat w wysokości 500 zł. Jeśli ktoś zdecyduje się skierować sprawę do sądu, kara może wzrosnąć nawet do 5 tysięcy złotych.

W niektórych miastach strzelanie fajerwerkami i petardami jest zakazane również w sylwestra. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Zakopanem, gdzie obowiązuje zakaz zarówno odpalania fajerwerków, jak i petard, rac, ogni sztucznych czy innych materiałów pirotechnicznych - podaje krakow.tvp.pl. Ma to związek m.in. z troską o bezpieczeństwo własne, a także los zwierząt. Zakaz używania pirotechniki na terenie Zakopanego przez cały rok został ustanowiony uchwałą Rady Miasta już w 2019 roku, kiedy to po imprezie z okazji przywitania Nowego Roku wybudził się młody niedźwiedź i opuścił gawrę w Dolinie Kościeliskiej. Zwierzę nie przeżyło. O nieodpalanie petard proszą również władze Tatrzańskiego Parku Narodowego, w którym mieszka wiele dzikich zwierząt, dla których szkodliwy jest hałas oraz błysk petard.

O wstrzymanie się od używania petard i fajerwerków w sylwestrową noc w połowie grudnia apelowali też radni Warszawy. "Amatorom sylwestrowej pirotechniki przypominam, że zwierzaki źle znoszą taką zabawę. Czasami po prostu się boją, ale często to także zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego #WarszawaNieStrzela w Sylwestra! I Was zachęcam do tego samego" - przypomniał w czwartek 30 grudnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Fajerwerki. Oblężenie stoisk pirotechnicznych. Wysokie ceny nie odstraszają klientów

Kraków to jedno z miast, które przeżywają prawdziwe oblężenie kupujących fajerwerki oraz sprzęt pirotechniczny. Współwłaściciel jednej z hurtowni przekazał PAP, że jego zdaniem sprzedaż amatorskich artykułów pirotechnicznych podczas pandemii wzrosła nawet dwukrotnie. W hurcie jeden kupujący jest w stanie wydać ok. 300 zł, z kolei w detalu - 150 zł. Jak dodał, najwięcej sprzedawanych jest wyrzutni, których cena dochodzi nawet do 800 złotych - wskazuje krakow.tvp.pl.

Artur Śliwiński z hurtowni DandaA z Kielc wskazywał z kolei, że zainteresowanie kupnem fajerwerków jest bardzo duże, a klientów nie odstraszają ceny, choć nawet przy minimalnej marży ceny wzrosły od 5 do nawet 40 proc. - podaje polsatnews.pl.

