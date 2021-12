Sylwester 2021. Warszawa zachęca, aby zrezygnować z fajerwerków. "Pamiętajcie - Bąbel patrzy"

Zobacz wideo Szadkowska: Nie ma miejsca na hodowlę klatkową w Unii Europejskiej

Choć wielu ludzi nie wyobraża sobie sylwestra bez fajerwerków, warto mieć świadomość, że chwila kolorowej atrakcji może kosztować zdrowie, a nawet życie zwierząt. Dźwięk wystrzałów powoduje duży stres zarówno u domowych pupili, jak i u zwierząt żyjących dziko. Mając na uwadze ich dobro, radni Warszawy przyjęli stanowisko w sprawie nieużywania materiałów pirotechnicznych. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 46 radnych, przeciw było trzech z nich, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. Dzień przed ostatnią nocą w 2021 roku prezydent miasta Rafał Trzaskowski przypomniał swoim obserwatorom, że Warszawa nie strzela w sylwestra.

"Amatorom sylwestrowej pirotechniki przypominam, że zwierzaki źle znoszą taką zabawę. Czasami po prostu się boją, ale często to także zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego #WarszawaNieStrzela w Sylwestra! I Was zachęcam do tego samego " - napisał w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. Pod wpisem zamieścił także zdjęcie swojego psa. "Pamiętajcie - Bąbel patrzy..." - dodał.

Urząd miasta stołecznego Warszawa nie posiada obecnie narzędzi prawnych, które pozwoliłoby skutecznie ograniczyć używanie fajerwerków. Radni mogą jedynie apelować i prosić mieszkańców, aby zrezygnowali z używania petard.

#WarszawaNeStrzela, ale PAŻP wyraża zgodę na fajerwerki

Choć władze stolicy opowiedziały się za rezygnacją z sylwestrowych fajerwerków, przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej opublikowali komunikat, z którego wynika, że "w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa w okresie od dnia 31.12.2021 od godziny 22.00 czasu lokalnego do dnia 1.1.2022 do godziny 4.00 czasu lokalnego" można przeprowadzać pokazy pirotechniczne i świetlne prowadzone do wysokości 150 m AGL [nad poziomem gruntu - red.]. Aby zorganizować taki pokaz, nie trzeba zgłaszać go za pomocą żadnego formularza.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyraża zgodę na fajerwerki i petardy, ale pod jednym warunkiem. "w przypadku zauważenia ruchu lotniczego w rejonie prowadzonego pokazu z użyciem światła jego organizator zobowiązany jest do przerwania pokazu do czasu, gdy statki powietrzne znajdą się w odległości zapewniającej brak ryzyka bezpośredniego kontaktu materiałów pirotechnicznych ze statkiem powietrznym oraz brak ryzyka oślepienia załogi. Odpowiedzialność za dotrzymanie ww. warunków spoczywa na organizatorze pokazu" - czytamy.

