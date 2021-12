Kiedy powrót uczniów do szkół? Adam Niedzielski: "10 stycznia to termin realny". Jest jednak warunek

Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek 30 grudnia podczas konferencji prasowej dotyczącej reformy systemu szpitali w Polsce odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło tego, czy dzieci powrócą do nauki stacjonarnej po 9 stycznia, czyli jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych.

Czy nauka zdalna zostanie przedłużona? Jest odpowiedź Adama Niedzielskiego

Czy dzieci wrócą do szkoły w poniedziałek 10 stycznia? - Chciałbym powiedzieć, ze 100-procentową pewnością, że tak będzie i to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale my cały czas bardzo uważnie obserwujemy, co się dzieje, jeśli chodzi o rozwój infekcji związanych z omikronem - odpowiedział Adam Niedzielski.

- Pierwsze informacje, które słyszymy, czy które widzimy w literaturze naukowej, mówią o tym, że wirus [wariant omikron - red.] jest bardziej zakaźny, chociaż z drugiej strony pierwsze sygnały mówią o tym, że liczba, czy procent hospitalizacji, jest nieco mniejszy niż w przypadku delty - zaznaczał minister zdrowia.

Jak tłumaczył szef resortu, prognozy eksperckie wskazują, że przesilenie, czyli moment, w którym omikron zacznie pojawiać się w społeczeństwie na skalę masową i będzie dominować, nadejdzie pod koniec stycznia. Jeśli taki scenariusz spełniłby się zgodnie z zapowiedziami, dzieci "raczej do szkoły wrócą na ten krótki czas, bo czekają nas ferie". - Natomiast jeśli byśmy widzieli, że przyśpieszenie epidemiczne ma miejsce wcześniej, będziemy niestety musieli podejmować bardziej krytyczne decyzje - dodał Niedzielski.

Nauka zdalna. Uczniowie mają wrócić do szkół 10 stycznia

Na temat powrotu dzieci do szkół w czwartek na antenie Polskiego Radia pytany był również wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. - W chwili obecnej na 100 proc. mogę powiedzieć: 10 stycznia dzieci wrócą do szkoły. Intuicja również podpowiada mi, że ta data jest w żaden sposób niezagrożona. Dzieci 10 stycznia wrócą do szkół - odpowiedział Rzymkowski.

Na zdalny tryb nauczania uczniowie przeszli tuż przed świętami Bożego Narodzenia - w poniedziałek 20 grudnia. Nauka zdalna ma potrwać do 9 stycznia. Niedługo później natomiast, bo 17 stycznia, rozpocznie się pierwsza tura ferii zimowych, które potrwają do 27 lutego. Dokładne terminy dla danych województw znajdziesz w materiale:

