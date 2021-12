Kołobrzeg. Policja poszukuje kierowcy, który na przejściu dla pieszych potrącił 18-latkę [WIDEO]

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z zespołu ds. wykroczeń prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie zdarzenia drogowego, do którego doszło w połowie grudnia. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba.

Kołobrzeg. Policja szuka kierowcy, który na przejściu koło liceum potrącił nastolatkę

Do wypadku doszło 15 grudnia około 13.50 na ul. Jedności Narodowej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Herberta w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie). Sprawca potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 18-latkę. "W wyniku potrącenia kobieta doznała obrażeń ciała poniżej siedmiu dni" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu.

Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia o pomoc. Osoby, które widziały wypadek na ul. Jedności Narodowej, są proszone o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu. Świadkowie mogą się zgłosić na komisariat przy ul. Kilińskiego 20 osobiście lub zadzwonić pod numer tel. 47 78 46 512 lub 47 78 46 511.

Wypadki drogowe w liczbach

W 2020 roku na policję zgłoszono 23 540 wypadków drogowych. W porównaniu do 2019 roku jest to spadek o 22,3 proc. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 491 osób. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 909 osób (spadek o 14,4 proc.). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko (spadek o 25,4 proc.). Dane statystyczne za 2021 r. jeszcze nie są dostępne.

