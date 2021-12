"Mamy zaproszenie na imprezę". GIS chciał zażartować na Twitterze, ale nie wyszło

"Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech Sanepid wali, wali do drzwi" - napisał w czwartek na Twitterze Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom, nawiązując do piosenki Oddziału Zamkniętego. Niedługo później pod wpisem pojawiła się odpowiedź z oficjalnego konta Głównej Inspektoratu Sanitarnego. "Halo Polska Policja. Mamy zaproszenie na imprezę" - napisał GIS, dodając do wpisu "imprezową" emotikonkę.

Epidemia koronawirusa. Krytyka po żartach GIS na Twitterze

Wpis pojawił się o godz. 11.22, czyli niespełna godzinę po przekazaniu przez Ministerstwo Zdrowia najnowszych danych dot. epidemii koronawirusa. Resort poinformował, że ostatniej doby zmarło 709 osób, zanotowano też 14 tysięcy przypadków zakażenia. Dzień wcześniej, w środę, liczba zgonów wynosiła 794 - była najwyższa w IV fali.

Niedzielski: Zaszczepieni są 60-krotnie bardziej chronieni przed zgonem

"W Polsce wczoraj zmarło 700 osób z powodu COVID-19. Tymczasem GIS wpadł na genialny pomysł, aby sobie pośmieszkować na Twitterze" - skomentował wpis inspektoratu Dawid Dobrogowski z biura prasowego Lewicy.

"Nieustannie dobrego samopoczucia na Nowy Rok" - napisał Michał Wróblewski, dziennikarz wp.pl.

Dużo krytycznych komentarzy od internautów pojawiło się pod samym wpisem GIS. "Ciekawe, że jak informuję was o łamaniu obostrzeń, to nie wykazujecie takiej aktywności. No ale może dzisiaj macie lepsze humory. Dzisiaj 709 ofiar śmiertelnych, tylko przypominam" - czytamy w jednym z nich.

"Dobrze się bawicie? Bo rodziny 709 wczorajszych ofiar jakby ciut gorzej" - stwierdził kolejny użytkownik Twittera.

