Reforma szpitali nowym projektem MZ. Adam Niedzielski: Ma dopasować szpitale do potrzeb kraju

Adam Niedzielski poinformował na konferencji w czwartek 30 grudnia o ustawie reformującej polskie szpitalnictwo, która niebawem trafi do konsultacji społecznych. Zgodnie z zapowiedziami szefa resortu zdrowia, ustawa ma "dopasować szpitale do potrzeb zdrowotnych kraju oraz poprawić ich kondycję finansową".

REKLAMA

Zobacz wideo Czy nowe obostrzenia pomogą w walce z pandemią? Pytamy eksperta

Reforma szpitalnictwa w Polsce. "Chcemy bardzo sprofesjonalizować zarządzanie"

Jak się okazuje, nadzór właścicielski nad szpitalami będzie sprawować Agencja Rozwoju Szpitalnictwa. W projekcie ustawy znajduje się "szereg regulacji, który ma doprowadzić do tego, że system szpitalnictwa będzie w lepszej kondycji finansowej".

- Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień zapisze się w historii szpitalnictwa w Polsce. Dzisiaj uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa. Dziś przedstawimy publicznie do konsultacji projekt ustawy, która - mam nadzieję - będzie swoistą konstytucją szpitalnictwa w Polsce, bo będzie na długie lata określała zasady funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce, zasadę ich restrukturyzacji, zasady tego jak szpitalnictwo w Polsce będzie modernizowane - mówił minister zdrowia.

Przeczytaj więcej informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

Śmierć Izabeli z Pszczyny. Szpital odwoła się od kary nałożonej przez NFZ

- Chcemy bardzo sprofesjonalizować zarządzanie szpitalnictwem - podkreślił dalej, zaznaczając, że to główne założenie projektu. - Będziemy chcieli sprofesjonalizować kadrę zarządzającą. Wprowadzimy wymóg egzaminu państwowego, aby zarządzać tak dużą i kompleksową jednostką, jak szpital. Tutaj nie można opierać się na intuicji, to musi być dobrze przygotowany menadżer - wyjaśnił minister zdrowia.

Poza tym na nowo zostanie zdefiniowana zasada funkcjonowania sieci szpitali. W praktyce oznacza to, że wycofywanie się stopniowo z finansowania ryczałtowego. Niedzielski podkreślił, że "państwo ma już środki na to, by płacić za nadywkonania i realizowane kontrakty".

Zgodnie z zapewnieniami konsultacje społeczne będą długotrwałe i szczegółowe. - Mam nadzieję, że w wyniku konsensusu ten projekt dotrze i trafi do Sejmu i przez Sejm przejdzie, definiując na nowo, na wiele lat, zasady funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce - podkreślił Niedzielski.

Pytanie od słuchacza: Kiedy dymisja? Niedzielski: Jak pani zrezygnuje z pracy