Rosną koszty budowy muzeum o. Rydzyka, rośnie też dotacja. OKO.press: Łącznie to już 147 mln zł

Jak informuje OKO.press, władze Muzeum Pamięć i Tożsamość aneks do umowy ws. budowy siedziby muzeum podpisały 23 grudnia. Zgodnie z nim wykonanie inwestycji ma być droższe o 34,4 mln zł brutto. Portal przytacza powody, którymi firma odpowiedzialna za budowę (Rafako) tłumaczyła wyższe koszty. Są to: "przedłużająca się pandemia SARS-CoV-2, wzrost minimalnego wynagrodzenia ustawowego w Rzeczypospolitej Polskiej, ponadprzeciętnie rosnąca inflacja, a także [konieczność] dostosowania się do rozwiązań projektowych przyjętych dla wystawy stałej muzeum".

Rosną koszty Muzeum Pamięć i Tożsamość o. Rydzyka. Kolejna dotacja od państwa

OKO.press zauważa, że koszt inwestycji wzrastał już trzy razy od momentu, gdy w 2018 roku założona przez o. Tadeusza Rydzyka Fundacja Lux Veritatis podpisała umowę z ministerstwem kultury ws. utworzenia Muzeum Pamięć i Tożsamość. Większe koszty oznaczają wyższą dotację z resortu. Jak uściśla portal, jest ona równa kosztom budowy bez podatku VAT.

W 2018 roku budynek muzeum miał kosztować 87 mln zł brutto, a sama dotacja miała wynieść 70 mln zł. Na umowie, którą podpisano w 2019 roku, pojawił się jednak koszt w wysokości 144,8 mln zł (117,7 mln zł dotacji). W 2020 roku wynagrodzenie dla Rafako podniesiono do niemal 147,2 mln zł (dotacja wynosiła ok. 119,6 mln zł).

Po ostatnim podpisaniu aneksu w sumie firma ma otrzymać ok. 181,6 mln zł (dotacja 147,7 mln zł).

Jednocześnie, jak wskazuje portal, ministerstwo kultury ma pokryć koszt netto budowy wystawy stałej muzeum. Ma to być według OKO.press 65 mln zł. 11,3 mln zł z kolei państwo miało się dorzucić do Parku Pamięci Narodowej, które powstaje obok muzeum. Łącznie więc koszty ze strony państwa (na muzeum i park) zamykają się w 224 mln zł.

Toruń. Muzeum Rydzyka z poślizgiem. Budowa pochłonęła już ponad 100 mln zł

Muzeum o. Rydzyka ma być "depozytariuszem pamięci"

Jak czytamy na stronie fundacji Lux Veritas, Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II "będzie depozytariuszem pamięci o ponad tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski".

"Zostaną w nim przedstawione wydarzenia z dziejów naszego kraju, które miały wpływ na kształt dzisiejszej Europy, takie jak tradycje wolności i tolerancji Rzeczypospolitej, Wiktoria Wiedeńska, Bitwa Warszawska, doświadczenie walki 'za wolność naszą i waszą' czy ofiara polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej" - czytamy na stronie fundacji.

Resort Glińskiego dorzucił ok. 2 mln zł na muzeum o. Rydzyka

Placówka ma przywołać "głos wielkiego duchowego przywódcy Polski św. Jana Pawła II i sposób, w jaki Papież świadczył o takich wartościach jak ojczyzna, naród czy patriotyzm". Część ekspozycji muzeum ma zostać także poświęcona postawom Polaków wobec osób pochodzenia żydowskiego w trakcie II wojny światowej.

"Przesłanie Muzeum będzie skierowane do wszystkich osób, które łączy poczucie przynależności lub uznanie dla historii i kultury polskiej - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie" - czytamy.