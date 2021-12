Zobacz wideo Wizjoner, poliglota, "o takie Polskie walczył"! Portret Jacka Kurskiego

Już w piątek w Zakopanem odbędzie się "Sylwester Marzeń z Dwójką" w TVP. Impreza przewidziana jest na 30 tys. osób, a wziąć w niej udział mogą zarówno osoby zaszczepione, jak i te, które nie przyjęły preparatu przeciw COVID-19 - i to mimo że w ostatnim czasie notowane są najwyższe liczby zgonów z powodu COVID-19 od początku czwartej fali epidemii, a w sąsiednich krajach, które obserwują lawinowy przyrost zakażeń omikronem (nowym wariantem koronawirusa), wprowadzane są surowe restrykcje.

REKLAMA

Tymczasem w Polsce na imprezę sylwestrową organizowaną w Zakopanem przez państwową telewizję przewidziano 9 tys. darmowych wejściówek dla osób niezaszczepionych, które rozeszły się na pniu. Osoby niezaszczepione nie muszą nawet pokazywać negatywnego wyniku tekstu na koronawirusa. Natomiast zaszczepieni powinni wylegitymować się certyfikatami covidowymi.

Onet przyjrzał się, jak dwa dni przed wydarzeniem wyglądają zakopiańskie ulice.

Zakopane. Na Krupówkach tłumy turystów przed "Sylwestrem Marzeń Dwójki"

W środę 29 grudnia wieczorem dziennikarze Onetu byli już w Zakopanem. Jak czytamy, na Krupówkach spacerowały tłumy turystów, do restauracji i karczm tworzyły się kolejki, a na Zakopiance w kierunku zimowej stolicy Polski korki utrudniały ruch już przed Nowym Targiem.

- Wszystko wskazuje na to, że jak co roku sylwester w Zakopanem będzie cieszył się dużą popularnością. Zainteresowanie pobytem w górach w tym czasie jest bardzo duże. [...] Większość obiektów ma wypełnione grafiki w dużej części. Dotyczy to zarówno najdroższych hoteli czy pensjonatów, jak i prywatnych kwater - powiedziała pod koniec grudnia Emilia Glista z agencji doradczo-marketingowej dla branży hotelarskiej Joint System w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Więcej informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

=Ruszył Konkurs Szopek Krakowskich. Część z nich jest ogrodzona drutem

"Sylwester Marzeń" TVP w Zakopanem. Kto wystąpi? Jaki jest koszt organizacji imprezy?

Piątkową imprezę zabezpieczać ma 283 funkcjonariuszy. Imprezę poprowadzą Małgorzata Tomaszewska, Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Tomasz Kammel, Rafał Brzozowski oraz Norbi. Na scenie Górnej Równi Krupowej wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Sławomir, Boys, Roxie Węgiel, Rafał Brzozowski, Weekend, Stanisław Karpiel-Bułecka, Piotr Kupicha, Julio Iglesias Junior czy Jason Derulo. Koszty organizacji wydarzenia przez TVP nie są znane - wystosowaliśmy w tej sprawie pytanie do Telewizji Polskiej, jednak do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Sylwester Marzeń" TVP. Wejściówki dla osób bez szczepień rozdane. 9 tysięcy

"Sylwester Marzeń Dwójki" - informacje organizacyjne

"Turyści przyjeżdżają pod Tatry nie tylko na stoki, niektórzy już czekają na piątkową imprezę 'Sylwester Marzeń z Dwójką'" - podkreśla Onet. Tymczasem Urząd Miasta Zakopane wystosował komunikat dotyczący informacji organizacyjnych w dniu imprezy. W mieście na czas sylwestra zmieni się organizacja ruchu. Miasto przypomina także o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz o zakazie odpalania na terenie miasta fajerwerków, petard, sztucznych ogni czy innych materiałów pirotechnicznych.