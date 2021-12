Katowice. 19-letnia Basia zginęła pod kołami autobusu. Trzech mężczyzn usłyszy zarzuty

Do tragicznego wypadku doszło 31 lipca na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i Stawowej w Katowicach. Około godziny 6 rano 19-letnią Barbarę S. potrącił autobus linii 910, którym kierował 31-letni Łukasz T. Kobieta zginęła na miejscu, osieracając dwójkę dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeszów. Funkcjonariuszom CBŚP udało się udaremnić uprowadzenie mężczyzny dla okupu

Katowice. Trzech mężczyzn usłyszy zarzuty po śmierci 19-letniej Basi

Jak informuje "Dziennik Zachodni", wciąż trwa badanie materiału dowodowego w sprawie wypadku z 31 lipca, kiedy to pod kołami autobusu miejskiego zginęła 19-letnia Basia. Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ zapowiedziała, że trzej mężczyźni, którzy brali udział w bójce, w wyniku której doszło do tragicznego wypadku, jeszcze styczniu usłyszą zarzuty. Jak dodaje portal, choć mężczyźni w ubiegłym tygodniu otrzymali wezwanie do stawienia się na policji w Katowicach, nie zrobili tego. Jeśli zignorują kolejne wezwanie do stawienia się na przesłuchanie, zostaną doprowadzeni na policję siłą.

Katowice. Ksiądz Jan Macha został ogłoszony błogosławionym [ZDJĘCIA]

- Żaden z nich nie usłyszał jeszcze zarzutów. Zostało wydane postanowienie o ich przedstawieniu, ale wciąż nie wykonano czynności - poinformowała "Dziennik Zachodni" Katarzyna Kluczewska, szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ. - Zostaną one wykonywane w styczniu. Postawione zarzuty będą dotyczyć udziału w bójce - dodała.

Katowice. Kierowca autobusu jeszcze w sierpniu usłyszał zarzuty

Zarzut zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa dwóch innych osób, kierowca autobusu Łukasz T. usłyszał jeszcze w sierpniu. Śledczym tłumaczył, że ruszył pojazdem, ponieważ obawiał się o własne życie i zdrowie, podejrzewając, że grupa agresywnych ludzi chce wsiąść do pojazdu komunikacji miejskiej. W chwili wypadku był trzeźwy, choć w toku śledztwa wyszło na jaw, że był pod wpływem leków przeciwdepresyjnych i przeciwbólowych. Wówczas sąd zdecydował o umieszczeniu Łukasza T. w areszcie śledczym na okres trzech miesięcy. Powołany w tej sprawie biegły ma ocenić, czy zażyte przez niego leki wpłynęły na jego zachowanie.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowa Zelandia. Znaleziskiem kota-złodziejaszka zainteresowały się służby

- Ta dziewczyna stała tak, że już nie miała, jak uciec. Pozostałym udało się odskoczyć w stronę chodnika i nie wpaść pod koła - relacjonował świadek wypadku w rozmowie z TVN. - Po chwili było już widać, że jeden jej but leżał blisko, drugi kilkanaście metrów dalej, a po może dwustu metrach widać było jej ciało. Leżała w bardzo nienaturalnej pozycji. Nogę miała za głową, ręce powykręcane, czaszka rozłupana. To był dramatyczny, drastyczny widok - dodał.