"Miejscami nadal obserwuje się ujemną temperaturę gruntu. Przez obszar woj. świętokrzyskiego i północnej części woj. małopolskiego przemieszcza się strefa słabych opadów mżawki lub deszczu. Opady lokalnie mogą powodować gołoledź. Zjawisko będzie zanikać" - przekazali w czwartek rano synoptycy IMGW.

Pogoda - ostrzeżenia IMGW. Mieszkańcy wschodniej Polski muszą uważać na śliskie drogi

- W nocy spadł deszcz i mżawka na zmrożone kilkudniowymi mrozami powierzchnie. Proszę bardzo na siebie uważać dzisiaj rano. Myślę, że do południa w wielu miejscach kraju będzie po prostu żywy lód na jezdni, na chodniku - powiedział natomiast w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed słabymi opadami deszczu lub mżawki, które marzną na drogach i chodnikach powodując gołoledź. Alert obowiązuje w województwie:

warmińsko-mazurskim - do czwartku do godziny 9,

mazowieckim (wschodnie powiaty) - do czwartku do godziny 10,

podlaskim - do czwartku do godziny 16,

lubelskim - do czwartku do godziny 11,

podkarpackim - do czwartku do godziny 10,

małopolskim (z wyłączeniem zachodnich powiatów) - do czwartku do godziny 9,

świętokrzyskim (z wyłączaniem północnych zachodnich powiatów) - do czwartku do godziny 9.

Pogoda. W nocy ścisnął mróz, w Bieszczadach "śnieg po kolana"

Ostrzeżenie IMGW. W północnej Polsce prognozowane są gęste mgły

IMGW ostrzega również przed gęstą mgłą, która będzie dawała się we znaki w północnych województwach Polski. "Prognozuje się gęste mgły, w których zasięg widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez instytut. Żółty alert obowiązuje do czwartku do godziny 9 i został wydany dla województwa:

pomorskiego (południowo-zachodnie powiaty),

zachodniopomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego (północne powiaty)

lubuskiego (północne powiaty).

Pogoda na dziś - czwartek 30 grudnia. Będzie dość ciepło, ale deszczowo