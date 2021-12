Pogoda na dziś - czwartek 30 grudnia. Będzie ciepło, ale deszczowo. Uwaga na mgły i gołoledź

Zimowa aura opuściła Polskę na jakiś czas. Wszystko to przez napływ ciepłych mas powietrza z zachodu, które powodują odwilż. IMGW przewiduje, że w najbliższych dniach temperatura wzrośnie, co sprawi m.in., że stan wody w rzekach się podniesie. Pożegnamy nie tylko lód na zbiornikach wodnych, ale także śnieg zalegający wciąż na niektórych trawnikach i chodnikach. Jakie warunki pogodowe prognozowane są na najbliższą dobę?

Pogoda na dziś - czwartek 30 grudnia. W prognozie deszcz, mgły, a nawet zamiecie śnieżne

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że w czwartek 30 grudnia możemy spodziewać się licznych opadów. W niemal całym kraju spadnie deszcz, a na Podlasiu będziemy mieli do czynienia z opadami marznącymi, które będą powodować gołoledź. Nie będzie padać jedynie w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. W tej części Polski wystąpią jednak mgły ograniczające widzialność do 100 m. Meteorolodzy przewidują także umiarkowany, a okresami dość silny i porywisty wiatr. Nad morzem osiągnie on prędkość do 65 km/h, a w górach do 80 km/h. W Tatrach mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na dziś - czwartek 30 grudnia. Temperatura

Czwartek 30 grudnia będzie dniem dość ciepłym. Najchłodniej będzie w Suwałkach - w najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie tam do zera. 1 stopień wskażą termometry w Białymstoku, z kolei 2 stopnie odnotujemy w Rzeszowie i Lublinie. Nieco cieplej w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Kielcach i Gdańsku - tam maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. W Toruniu, Bydgoszczy i Katowicach temperatura wzrośnie do 4 stopni, a w Koszalinie i Łodzi do 5 stopni. 6 stopni wskażą termometry w Poznaniu, 7 stopni w Szczecinie, a 8 stopni - w Opolu i Gorzowie Wielkopolskim. Najcieplej będzie we Wrocławiu, gdzie odnotujemy maksymalnie 9 stopni oraz w Zielonej Górze - tam nawet 10 stopni na plusie.