Pogoda na koniec roku. Nadchodzi ocieplenie - w sylwestra i Nowy Rok nawet 14 stopni Celsjusza

Po mrozach, które notowaliśmy w Polsce w ostatnim czasie, meteorolodzy zapowiadają znaczne ocieplenie. Jak pokazują modele meteorologiczne, temperatura ma wzrastać do połowy pierwszego tygodnia stycznia. Już w piątek 31 grudnia w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju termometry mogą pokazać nawet 14 stopni. Jeżeli prognozy się sprawdzą, stopniowe ochłodzenie ponownie przyjdzie w okolicy 4 stycznia.

Prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok. Ocieplenie w ostatnich dniach grudnia

Najcieplej w Polsce ma być 31 grudnia i 1 stycznia. Wówczas w centralnej części kraju średnia temperatura wyniesie od 10 do 12 stopni. W zachodniej i południowo-zachodniej części Polski w ostatni dzień grudnia nawet od 12 do 14 stopni. Na południu średnia temperatura wyniesie ok. 10 stopni, a na północy ok. 11. Najchłodniej będzie we wschodniej części kraju, tam od 7 do ok. 9 stopni.

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Nadchodzi ocieplenie

W drugiej połowie pierwszego tygodnia stycznia temperatura może stopniowo zacząć spadać. Ochłodzenie najmocniej odczują najprawdopodobniej mieszkańcy północnej i wschodniej części Polski. To również czas, kiedy nad Polskę nadciągnie duże zachmurzenie, a także opady deszczu.

Pogoda na koniec roku. Silny wiatr - nawet ok. 80 kilometrów na godzinę

Silny wiatr nadciągnie do Polski już w nocy z czwartku na piątek (30 i 31 grudnia). Najsilniej będzie wiało 31 grudnia w godzinach wieczornych oraz w sylwestra. Wówczas prędkość wiatru w porywach może wynieść nawet ok. 80 km na godzinę w północnej i północno-zachodniej części Polski. Silny wiatr może być odczuwalny również w pozostałej części kraju.