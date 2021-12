W środę przed sądem w Olsztynie odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie Emila C. - zawodowego żołnierza oskarżonego o znęcanie się nad matką. Emil C. z XVI Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w połowie grudnia, podczas służby na polsko-białoruskiej granicy, zdezerterował i uciekł na Białoruś. Tam udzielał wywiadów, w których oskarżał polskich żołnierzy o bezprawne działania przy ochronie granicy.

Olsztyn. Zdezerterował i uciekł na Białoruś. Skazany za znęcania się nad matką

Wcześniej, we wrześniu, mężczyzna, wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach został uznany za winnego znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją matką. Sąd skazał go na pół roku ograniczenia wolności i zobowiązał do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

Orzekł też wobec Emila C. zakaz zbliżania się do matki i bezpośredniego kontaktowania się z nią na jeden rok od uprawomocnienia się wyroku.

Sprawa Emila C.

Jak ustalono, Emil C. w sierpniu 2020 roku wprowadził się do jednopokojowego mieszkania swojej matki w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie). Nadużywał alkoholu i znęcał się nad kobietą. Znieważał ją i poniżał, zmuszał do kupowania mu papierosów i alkoholu i zabraniał korzystać z jedynego pokoju. W maju oskarżony pobił i dusił swoją matkę oraz groził jej śmiercią. Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.

Emil C. nie przyznał się do winy, a jego obrońca zaskarżył wyrok bartoszyckiego sądu.

