Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Nadchodzi ocieplenie, nie zabraknie opadów

Pogoda na przełomie 2021 i 2022 roku zaskakuje nawet synoptyków. Ostatnie dni były mroźne - maksymalna temperatura powietrza w przeważającej części kraju wynosiła od -8 do -2 stopni Celsjusza. W Tyliczu (woj. małopolskie) w nocy z niedzieli 26 grudnia na poniedziałek 27 grudnia termometr pokazał zaledwie -24 stopni Celsjusza. Najbliższe dni przyniosą jednak dużą zmianę, a to za sprawą napływającego z zachodu kraju ciepłej masy powietrza, która od środy 28 grudnia zacznie powoli wędrować na wschód. Temperatura wzrośnie - w drugiej połowie tygodnia termometry wskażą nawet 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Będzie padać, na termometrach dodatnie wartości

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że piątek 31 grudnia będzie dniem pochmurnym i deszczowym. Opady wystąpią na terenie całego kraju z wyjątkiem województwa lubelskiego. Termometry we wszystkich regionach Polski wskażą dodatnie wartości - w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy 3 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, 4 stopnie w Lublinie, Rzeszowie i Kielcach, 5 stopni w Gdańsku, Olsztynie i Warszawie, 7 stopni w Krakowie, 8 stopni w Łodzi, Katowicach i Koszalinie, 9 stopni w Toruniu, Bydgoszczy i Opolu, 10 stopni w Poznaniu i 12 stopni w najciepleszych tego dnia miastach - Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. "Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h" - piszą synoptycy.

Nowy Rok będzie nieco bardziej słoneczny. Opady deszczu mogą wystąpić w całym kraju, ale w centrum i na zachodzie Polski możemy spodziewać się także licznych przejaśnień. Najzimniej będzie w Suwałkach, gdzie odnotujemy maksymalnie 2 stopnie. Nieco cieplej będzie w Białymstoku (tam do 3 stopni na plusie) oraz Gdańsku (do 4 stopni Celsjusza). 5 stopni wskażą termometry w Olsztynie, 6 w Koszalinie, 7 stopni - w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, Kielcach, Toruniu i Bydgoszczy, a 8 w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Szczecinie. Do 9 stopni wzrośnie temperatura w Poznaniu i Opolu, a do 10 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tego dnia będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający prędkość do 65 km/h.

