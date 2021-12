"Zażądam od Nawackiego, by natychmiast dopuścił mnie do orzekania". Zwrot w sprawie Juszczyszyna

Paweł Juszczyszyn walczył o ochronę dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i godności. Powództwo skierował przeciwko pierwszej prezesce Sądu Najwyższego i prezesowi Izby Dyscyplinarnej. Sędzia chciał, aby uznano, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z lutego ubiegłego roku, zgodnie z którą zawieszono go w obowiązkach służbowych i pozbawiono części wynagrodzenia, nie jest przeczeniem SN. Domagał się usunięcia uchwały ze strony Sądu Najwyższego.

Olsztyn. Sąd zdecydował ws. uchwały ID dot. Pawła Juszczyszyna

Jak podaje TVN24, Sąd Okręgowy w Olsztynie we wtorek po południu stwierdził, że faktycznie uchwała nie jest orzeczeniem SN. - Jestem w pełni usatysfakcjonowany dzisiejszym rozstrzygnięciem, sąd właściwie w pełni podzielił nasze stanowisko, uznał, że uchwała Izby Dyscyplinarnej z 4 lutego 2020 roku nie jest orzeczeniem SN. To oznacza, że - tak jak i wcześniej, tak tym bardziej teraz - nie ma podstawy prawnej, na podstawie której można byłoby mnie odsunąć od orzekania - powiedział cytowany przez stację Juszczyszyn. - W takiej sytuacji ponownie zażądam od prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, by natychmiast dopuścił mnie do orzekania - dodał.

Jest zaoczny wyrok ws. sędziego Juszczyszyna. SN ma usunąć uchwałę

Postępowanie dyscyplinarne

W 2019 roku sędzia Paweł Juszczyszyn w związku z orzekaniem w jednej ze spraw zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Chciał bowiem upewnić się, czy sędzia orzekający w pierwszej instancji miał do tego prawo jako osoba powołana przez nową KRS. Po tej decyzji minister sprawiedliwości cofnął Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu".

Ziobro odwołał wiceprezesa sądu, który przywrócił do pracy Juszczyszyna

W listopadzie tego samego roku prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki na miesiąc zawiesił Juszczyszyna w wykonywaniu obowiązków. W grudniu Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zarządzenie Nawackiego. Ostatecznie 4 lutego 2020 r. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 proc.

W sprawie uchwały ID Sąd Okręgowy w Olsztynie już w sierpniu wydał zaoczny wyrok. Uznał wówczas, że uchwała Izby nie jest wyrokiem i powinna zniknąć ze strony SN.