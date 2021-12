Zakopane. "Sylwestra Marzeń z Dwójką" zabezpieczy około 300 policjantów

Zobacz wideo Sylwester to dla zwierząt prawdziwe piekło

"Sylwester Marzeń z Dwójką" w TVP wraca do Zakopanego po przerwie - w 2020 roku wydarzenie to zostało zorganizowane w Ostródzie. Impreza przewidziana jest na 30 tys. osób, a wstęp na nią będą mieli zarówno zaszczepieni, jak i niezaszczepieni. Wszystko wskazuje na to, że 31 grudnia pod sceną na Górnej Równi Krupowej będzie pełno. Świadczy o tym brak darmowych wejściówek, które mają na celu zweryfikowanie liczbę gości oraz brak wolnych miejsc w hotelach i pensjonatach. Dla miasta jest to duże przedsięwzięcie i wyzwanie organizacyjne, dlatego w koordynację ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa zostanie zaangażowanych około 300 funkcjonariuszy policji.

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w czasie koncertu. Urząd miasta apeluje, by w sylwestrową noc nie przemieszczali się własnym samochodem, a komunikacją zbiorową. Ważne informacje na temat organizacji ruchu drogowego 31 grudnia w Zakopanem można znaleźć na oficjalnej stronie miasta.

'Sylwester Marzeń z Dwójką' - mapa terenu imprezy Fot. zakopane.pl

"Organizator Telewizja Polska S.A. w związku z pandemią COVID-19 zapewnia oraz zachowuje stosowne środki higieny i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych na dzień imprezy zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego określonych w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa" - przypominają władze Zakopanego.

"Sylwester Marzeń z Dwójką" zabezpieczy około 300 funkcjonariuszy

O bezpieczeństwo w trakcie Sylwestra Marzeń z Dwójką" zadba 70 policjantów z komendy w Zakopanem. Ale to nie wszystko. Szeregi zasili ponad 200 mundurowych z innych jednostek.

- Do zabezpieczenia sylwestrowej nocy zostanie oddelegowanych do Zakopanego 112 policjantów z Oddziału Prewencji Policji z Krakowa i 63 policjantów pionu prewencji z ościennych jednostek - poinformował "Gazetę Krakowską" mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. - Ponadto z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie skierowanych zostanie 22 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, 6 policjantów Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie, policjanci pionu kryminalnego i służb wspomagających - dodał.

Baza noclegowa. "Sylwester w Zakopanem będzie cieszył się dużą popularnością"

- Wszystko wskazuje na to, że jak co roku Sylwester w Zakopanem będzie cieszył się dużą popularnością. Zainteresowanie pobytem w tym czasie w górach jest bardzo duże. Już w tej chwili większość obiektów na wypełnione grafiki w dużej części. Dotyczy to zarówno najdroższych hoteli pensjonatów, ale i prywatnych kwater - powiedziała w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Emilia Glista z agencji doradczo-marketingowej dla branży hotelarskiej Joint System.

Przez wzgląd na brak miejsc w hotelach i pensjonatach w internecie zaczęło pojawiać się coraz więcej fałszywych ofert noclegu. Jak poinformowała zakopiańska policja, funkcjonariusze otrzymują coraz więcej zgłoszeń o popełnianych oszustwach.

"Pojawia się coraz więcej wirtualnych (fałszywych) ogłoszeń zwłaszcza na darmowych portalach. Tatrzańska policja odbiera kolejne zgłoszenia od turystów, którzy zostali oszukani. Przypominamy, że każdy z nas może zgłosić operatorowi strony-portalu ogłoszeniowego, podejrzenie o możliwym oszustwie. Policjanci na każdy taki sygnał reagują, zmierzając do uniemożliwienia dokonywania wyłudzeń oraz ustalenia stojących za nimi osób. Niemniej, aby wizyta w stolicy Tatr nie zakończyła się przykrym rozczarowaniem, warto poświęcić czas na wnikliwe sprawdzenie rezerwowanego miejsca" - czytamy na oficjalnym profilu na Facebooku Policja Zakopane.

