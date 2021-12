Pogoda na dziś - środa 29 grudnia. Nadchodzi ocieplenie. Mogą wystąpić także utrudnienia na drogach

Jak pokazują modele meteorologiczne, w środę 29 grudnia rozpocznie się ocieplenie, które potrwa przynajmniej przez kilka następnych dni. Temperatura w kraju wzrośnie średnio o ok. 2 stopnie. To również dzień, w którym szczególną ostrożność na drogach powinni zachować kierowcy.

Pogoda na 29 grudnia. Wzrost temperatury - najcieplej na zachodzie

Tego dnia zdecydowanie najcieplej będzie w zachodniej części kraju, gdzie termometry pokażą od 4 do 5 stopni. Niewiele chłodniej również w południowo-zachodniej części Polski, tam od 3 do 4 stopni. W Polsce centralnej średnia temperatura 29 grudnia wyniesie ok. 2 stopni, a na północy od 1 do 2 stopni. Najzimniej w środę będzie we wschodniej części kraju, gdzie temperatura utrzymywać będzie się wciąż poniżej zera i wyniesie od -1 do -3 stopni, z czego w województwie podlaskim termometry mogą pokazać nawet do -7 stopni.

Pogoda. IMGW wydało alerty. Ostrzega kierowców przed marznącymi opadami

IMGW - ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi, mgłą i oblodzeniem

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę w Polsce centralnej, północnej, południowej oraz części wschodniej mogą wystąpić opady marznące. Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Na ten dzień IMGW wydał także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla zachodniej części kraju (dla województw wielkopolskiego i lubuskiego), a także przed oblodzeniem w południowej części Polski (dla województw świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego).