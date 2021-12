Nie będzie dochodzenia ws. Bartosza Staszewskiego. Doniosła na niego fundacja Kai Godek. "Hucpa"

Zobacz wideo Jakie seriale kręci się w Polsce? To nie tylko same kryminały

W lipcu tego roku Fundacja Życie i Rodzina zawiadomiła prokuraturę ws. Bartosza Staszewskiego. Organizacja związana z Kają Godek - kontrowersyjną działaczką, która chce m.in. całkowitego zakazu aborcji w Polsce - zarzucała aktywiście LGBT, że w latach 2019-2020 za pośrednictwem internetu składał osobie poniżej 15. roku życia propozycję obcowania płciowego i innych czynności seksualnej, a także, że wysyłał nagie zdjęcia. Staszewski od początku podkreślał, że są to "kłamliwe oskarżenia".

REKLAMA

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Weto "lex TVN". "Duda będzie realizował linię polityczną PiS w wersji light"

Nie będzie dochodzenia ws. Bartosza Staszewskiego

Jak podaje Onet, lubelska policja odmówiła wszczęcia dochodzenia ws. zarzutów stawianych przez fundację. Funkcjonariusze nie znaleźli bowiem żadnych dowodów, które uzasadniałyby podejrzenie popełnienia przestępstwa. Portal podkreśla, że decyzję policjantów zatwierdziła prok. Gizela Gruszczyńska z Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ.

- To jedyne, możliwe rozstrzygnięcie tej nagonki na mnie. Internet przyjmie każdą bzdurę, ale nawet prokuratura pod rządami Ziobry nie miała cienia wątpliwości, że cała sprawa to hucpa - powiedział w rozmowie z Onetem Bartosz Staszewski. Jak dodał, nie odpuści tej sprawy. - Jakiekolwiek insynuacje czy stwierdzenia o podobnym charakterze naruszają moje dobre imię i spotkają się z konsekwencjami prawnymi - takimi jak spotkają Kaję Godek, którą za pomawianie mnie pozwałem do sądu - zaznaczył.

Z kolei Krzysztofa Kasprzaka z Fundacji Życie i Rodzina stwierdził, że "środowisko LGBT cieszy się szczególną przychylnością organów ścigania na całym świecie".

Radni z Małopolski obradowali za 41 tys. zł. Wyjazd zorganizował ojciec Dudy