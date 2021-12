Dziecięcym szpitalom klinicznym grozi zapaść. Z USD w Krakowie może zniknąć 110 specjalistów

Pogłębia się kryzys w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Od jesieni z pracy odeszło 80 specjalistów, a wypowiedzenia ma złożyć kolejnych 30 lekarzy. Co najmniej czterem oddziałom grozi całkowite zamknięcie. Lekarze podkreślają, że od 2018 roku ostrzegali przed zapaścią dziecięcych szpitali klinicznych, które są skrajnie niedofinansowane. Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie przystąpiło do rozmów z placówką.

