Pogoda. IMGW wydało alerty. Uwaga na marznące opady, gołoledź na drogach i śliskie chodniki

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów. Taka pogoda utrzymywać się będzie do środy 29 grudnia głównie na zachodzie Polski.

Alerty IMGW. Na zachodzie Polski marznące opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami śniegu dotyczą następujących województw:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

wielkopolskiego.

W województwie zachodniopomorskim alerty dotyczące marznących opadów śniegu będą ważne do środy 29 grudnia do godziny 9 rano. Z kolei w województwie lubuskim alerty pierwszego stopnia wydane przez IMGW obowiązywać będą do środy do 7 rano. W województwie dolnośląskim alerty ważne będą do godziny 11, a w województwie wielkopolskim, w zależności od regionu, do godziny 9 czy 11 rano.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zastrzegają, że wydane ostrzeżenia mogą być stale aktualizowane. Z prognozy zagrożeń wynika, że alerty mogą zostać wydane w środę 29 grudnia dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i południowych powiatów Śląska. Tam także mają pojawić się marznące opady deszczu. W czwartek 30 grudnia na razie nie przewiduje się żadnych ostrzeżeń. Natomiast 31 grudnia mogą zostać wydane alerty dotyczące silnego wiatru.

Pogoda na wtorek. Nad Polskę napłynie ciepły front atmosferyczny

Wtorek ma być dniem wyjątkowo słonecznym - jednak nie wszędzie. Po południu od zachodu nad Polskę napłynie ciepły front atmosferyczny, który początkowo przyniesie marznące opady śniegu, powodujące gołoledź. Pozostałe regiony kraju będą mogły cieszyć się słońcem.

Pogoda. Prognoza zagrożeń dla całego kraju. Marznący deszcz, silny wiatr

We wtorek 28 grudnia najniższa temperatura wyniesie -6 stopni na północy i na północnym wschodzie Polski. Z kolei w centrum kraju termometry wskażą -1 stopień. Wiatr będzie wiał umiarkowanie, jednak nad morzem będzie dużo silniejszy. Tam osiągnie porywy do 65 km/h. Na Suwalszczyźnie porywy wiatru będą tak silne, że będą przeistaczać się w zawieje i zamiecie śnieżne.