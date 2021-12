Jaworzno. Banany z kokainą? Pracownicy zgłosili nietypową dostawę do sklepu. Sprawę bada CBŚP

Karton z bananami i nietypową przesyłką dotarł do sklepu spożywczego w miejscowości Jaworzno w dzielnicy Ciężkowice (województwo śląskie). Początkowo obsługa zauważyła jeden pakunek, jednak po sprawdzeniu całej dostawy, znaleziono ich aż siedem. Sprawą zajęło się Centralne Biuro Śledcze Policji, które zabezpieczyło przesyłkę, a następnie przekazało ją do analizy.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeki zalane antybiotykami. Normy przekroczone 300 razy

Jaworzno. Banany z kokainą znalezione w sklepie spożywczym

- Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzili działania na terenie województwa śląskiego, lecz z uwagi na dobro postępowania na obecnym etapie nie udzielamy informacji, co do przedmiotu i zakresu wykonywanych czynności - przekazała portalowi jaw.pl, podinsp. Iwona Jurkiewicz, Rzeczniczka Prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚ).

Więcej wiadomości z Polski znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

=Ruszył Konkurs Szopek Krakowskich. Część z nich jest ogrodzona drutem

Jak podaje serwis, dostawa bananów miała zawierać około ośmiu kilogramów kokainy. Portal podkreśla jednak, że informacja nie została potwierdzona przez rzecznika prasowego Komendanta CBŚP. Dodatkowe informacje również nie zostały podane z uwagi na dobro prowadzonego postępowania. "Śledczy muszą ustalić pochodzenie tych paczek oraz ustalić do kogo zagubione paczki miały dotrzeć" - dodaje lokalny serwis.

Kokaina w bananach - w Warszawie znaleziono nawet 160 kg narkotyków

Nie jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy narkotyki trafiają do sklepów spożywczych. W sierpniu 2020 roku do jednej z dużej sieci supermarketów trafiło około 19 kg kokainy, której wartość rynkową oszacowano na pięć milionów złotych.

W czerwcu 2021 roku paczki kokainy znaleziono też w dostawie bananów do hipermarketów Carrefour w Warszawie. Najpierw odkryto je w placówce na Śródmieściu. Pracownicy sklepu od razu o swoim odkryciu powiadomili policję. Później zgłoszenia spłynęły też z innych marketów sieci - na Mokotowie, Bielanach, oraz z podwarszawskich miejscowości. W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 160 kg kokainy. Wartość narkotyków przekroczyła 30 mln złotych.