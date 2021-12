Bójka na wigilijnym spotkaniu funkcjonariuszy SOP. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne

Zobacz wideo Nie wszyscy kierowcy wiedzą jak należy się zachować, gdy zapala się czerwone światło

O zdarzeniu poinformowała w poniedziałek Wirtualna Polska. Z ustaleń portalu wynikało, że wieczorem 21 grudnia Marcin M., i Krzysztof A., funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa w randze majora, byli na zakrapianym alkoholem spotkaniu w centrum Warszawy. Po tym - jak przekazała portalowi policja - udali się do restauracji, gdzie odbywała się ich służbowa wigilia.

REKLAMA

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Dwóch majorów SOP wszczęło bójkę po zakrapianej imprezie

"Wezwali policję, bo czuli się nękani przez sopowców"

W tym samym lokalu spotkanie świąteczne miała również grupa prawników. - Jeden z nich trochę naszym dogadywał. Od słowa do słowa i skończyło się na tym, że go trochę "potelepali" - powiedział w rozmowie z TVN24 rozmówca zbliżony do SOP. - Prawnicy wezwali policję, bo czuli się nękani przez sopowców. Zanim przyjechał patrol, większość sopowców uciekła. Zostali dwaj, którzy byli pewnie za bardzo pijani, by uciec - mówi inna osoba, która zna okoliczności zdarzenia.

TVN24 dotarło do nagrania z interwencji policji. Widać na nim, jak jeden z funkcjonariuszy SOP wije się na ziemi przed wejściem do knajpy, a trzech policjantów próbuje go obezwładnić. Drugi z kolei klęczy na ziemi. Byli funkcjonariusze SOP rozpoznali na wideo swoich kolegów. - Obaj zrobili szybkie kariery i awansowali na stopień majora - powiedział jeden z rozmówców TVN24.

Dwaj funkcjonariuszy SOP zostali zabrani na komisariat przy ul. Wilczej. Wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne. Sprawą zajmuje się także Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

Nieznana twarz "Wojtka" z Zanzibaru. Hotelarz skazany na więzienie