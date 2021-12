Jak podaje serwis wroclaw.pl, zajęcia edukacyjne mają na celu przygotowanie uczniów i przedszkolaków do życia w społeczeństwie, które szanuje wolność oraz przestrzega praw człowieka.

Zajęcia z Konstytucji RP we Wrocławiu. Co na to prezydent miasta?

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia podkreślił znaczenie zajęć o Konstytucji RP i dodał, że jest to dokument, który dotyczy wszystkich "bez wyjątku". - To ważne, aby młodzi wrocławianie znali Konstytucję RP oraz wynikające z niej prawa i obowiązki. Ten dokument dotyczy bowiem każdego z nas, bez wyjątku. A szkoły i przedszkola to miejsca, gdzie taka wiedza powinna być zgłębiana - powiedział cytowany przez lokalny portal.

Z kolei Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przekazał, że nauczyciele otrzymali scenariusz zajęć o Konstytucji RP, ale ich forma będzie zależała już tylko od prowadzącego lekcje.

O czym dokładnie będą zajęcia?

Delewski poinformował również, że tematyka zajęć będzie dostosowana odpowiednio do wieku odbiorców. Scenariusz lekcji możemy znaleźć na stronie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Najmłodsi uczestnicy w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym mają poznać przede wszystkim święta narodowe, oraz ich zasady. Starsze klasy szkoły podstawowej (od czwartej do szóstej) będą poznawały Konstytucję RP m.in. na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, historii czy godzinie wychowawczej. Z kolei uczniowie szkół ponadpodstawowych również na przedsiębiorczości oraz etyce.