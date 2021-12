Zobacz wideo

Informację o wecie prezydenta Andrzeja Dudy "Wiadomości" TVP pokazały w krótkim materiale w połowie wydania, bez komentarzy ekspertów czy polityków.

Po zapowiedzi materiału przez prowadzącą program Edytę Lewandowską pokazano fragment wypowiedzi Andrzeja Dudy z poniedziałkowej konferencji. Po tym prezenterka powiedziała, jaki był oficjalny powód zmiany ustawy medialnej i dodała, że "podobne przepisy" obowiązują w innych krajach, w tym w USA.

- Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję - ogłosił prezydent Andrzej Duda w poniedziałek po godz. 12.

- Tym samym zamykam ten temat, oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia i apeluję, by Sejm przyjął, w miarę możliwości ponad podziałami politycznymi, ograniczenie możliwości posiadania udziałów i akcji przed podmioty zagraniczne w spółkach, które będą posiadaczami koncesji medialnych - mówił we fragmencie zacytowanym przez "Wiadomości"

Duda o umowie z USA

Polityk podkreślił, że takie rozwiązanie powinno dotyczyć zagranicznych firm, które będą chciały inwestować w Polsce w przyszłości i powinno być ono wprowadzone "w sposób uporządkowany, bez wrzutek legislacyjnych".

- Mając zastrzeżenia do przepisów nowelizacji, rozważałem różne możliwości: zwrócenie do ponownego rozpatrzenia, czy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego - przyznał Andrzej Duda.

Jak dodał, "jednym z argumentów rozważanych przez niego była kwestia umowy międzynarodowej - o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych z USA". Andrzej Duda stwierdził, że zastanawiał się, czy okres sześciu miesięcy na pozbycie się akcji lub udziałów (to jedno z założeń "lex TVN") jest uczciwym rozwiązaniem. Prezydent przypomniał, że niedawno TVN24 uzyskało koncesję na dalsze nadawanie.

Politycy PiS komentują weto

Politycy PiS i inni, którzy głosowali za ustawą "lex TVN", raczej krytycznie komentują decyzję Andrzeja Dudy o jej zawetowaniu. Marek Suski mówił, że osobiście wolałby, aby ustawa nie została zawetowana i potrzebne będą "nowe rozwiązania", ale "nie jest to najważniejsza sprawa w Polsce". Z kolei Paweł Kukiz, choć poprał ustawę, to wyraził wręcz zadowolenie z weta.

W rozmowie z Onetem poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski stwierdził, że "nie jemu oceniać" decyzję Dudy, ale "może powiedzieć, że w roku 2015, 2019 i 2020, podczas kampanii wyborczych, obiecywaliśmy Polakom repolonizację mediów i był to jeden z najważniejszych postulatów dla elektoratu Zjednoczonej Prawicy, w tym dla wyborców pana prezydenta". Przypomniał też weta Dudy do ustaw zmieniających sądownictwo.

Posłanka Joanna Lichocka mówiła też, że dzisiejsze weto prezydenta ma charakter hamujący, podobnie jak analogiczny ruch głowy państwa wobec zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa z 2017 roku. Jak dodała, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zapamiętają oba weta i uwzględnią je w ocenie prezydentury Andrzeja Dudy.