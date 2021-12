Abp Jędraszewski zdecydował. Wierni w sylwestra skorzystają z dyspensy

Zobacz wideo Obowiązkowe szczepienia dla wszystkich? Szczerba: Dla wybranych grup zawodowych

Metropolita Krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski poinformował w komunikacie na stronie Archidiecezji Krakowskiej o udzielonej wiernym dyspensie.

W komunikacie czytamy:

Ponieważ ostatni dzień roku 2021, siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego 31 grudnia, przypadający w piątek, będzie tradycyjnie obchodzony w sposób radosny, przy wspólnym posiłku i zabawie, zgodnie z przepisem kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam na ten dzień w Archidiecezji Krakowskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru tego dnia.

Dla katolików piątek jest dniem, w którym należy powstrzymać się od jedzenia mięsa (z wyjątkiem ryb), a w okresie Wielkiego Postu - także udziału w zabawach. Wyjątkiem są piątki, w które przypadają niektóre święta kościelne lub sytuacje, gdy duchowny udziela dyspensy.

Na koniec komunikatu dodano, że świętować można "z zachowaniem pozostałych przepisów prawa" - a więc m.in. obostrzeń epidemicznych.

Co z obostrzeniami na 31 grudnia?

Jest plan, aby dopuścić świętowanie sylwestra w klubach - mówił 20 grudnia w Programie 3 Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Byłby to wyjątek od zapisów rozporządzenia, na mocy którego kluby i dyskoteki mają być zamknięte do końca stycznia.

- Taki był plan i takie są w tej chwili rekomendacje - mówił wiceminister o pozwoleniu na zabawy sylwestrowe. Mogłoby w nich uczestniczyć najwyżej 100 niezaszczepionych osób. Według dotychczasowych zapowiedzi, w takiej imprezie mogłoby też uczestniczyć do tysiąca zaszczepionych uczestników. Wiceminister Waldemar Kraska zachęcał jednak do świętowania nadejścia nowego roku na zewnątrz.

Dyskoteki i inne miejsca do tańczenia są zamknięte od 15 grudnia. To jedno z ograniczeń związanych z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem. Od dziś do 9 stycznia w szkołach podstawowych i średnich obowiązuje nauka zdalna.