Zarząd TVN komentuje prezydenckie weto. "Za nami wiele dni niepokoju i niepewności"

Zobacz wideo Andrzej Duda zawetował "lex TVN". Co powiedział? Pełna wypowiedź prezydenta

Zarząd TVN Grupy Discovery opublikował w poniedziałek po południu oświadczenie, w którym komentuje weto prezydenta Andrzeja Dudy do tzw. ustawy lex TVN.

REKLAMA

Z uznaniem i radością przyjmujemy decyzję Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który opowiedział się za wolnością mediów i prawem widzów do wyboru. Wetując lex TVN, Prezydent stanął w obronie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi

- czytamy w oświadczeniu.

Dalej zarząd TVN pisze:

Za nami wiele dni niepokoju i niepewności. Dziękujemy naszym widzom, wszystkim organizacjom i osobom, które podpisały nasz apel oraz głośno wyrażały sprzeciw wobec tej ustawy. Wasze wsparcie było bezcenne w tym trudnym dla nas czasie

Więcej wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Duda wetuje lex TVN

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek poinformował o zawetowaniu nowelizacji ustawy medialnej i skierowaniu jej do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Według części komentatorów przepisy były skierowane bezpośrednio w koncern Discovery, do którego należą stacje spod znaku TVN.

Sejm może odrzucić prezydenckie weto. Ale taki wniosek musiałoby poprzeć 3/5 głosujących w obecności co najmniej połowy posłów. Przy założeniu, że sala byłaby pełna, PiS potrzebowałby co najmniej 276 głosów. Klub PiS ma obecnie 228 posłów.