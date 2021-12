Jakie obostrzenia na sylwestra 2021? Kluby i dyskoteki będą otwarte, ale z ograniczeniami

Zobacz wideo Czy nowe obostrzenia pomogą w walce z pandemią? Pytamy eksperta

15 grudnia weszły w życie obostrzenia pandemiczne, związane ze wzrostem zakażeń i zgonów w czwartej fali pandemii COVID-19 oraz pojawieniem się nowe wariantu koronawirusa - omikrona. Restrykcje wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia obejmują m.in.:

REKLAMA

75 proc. obłożenia w transporcie zbiorowym;

30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. Zwiększenie limitu możliwe jest po zweryfikowaniu osób zaszczepionych;

zamknięcie klubów, dyskotek i innych miejsc do tańczenia;

obowiązkowe testy na koronawirusa - również dla osób zaszczepionych, w sytuacji, gdy zamieszkują one z osobą zarażoną oraz na 24 godziny przed przylotem do Polski z kraju spoza strefy Schengen.

Więcej informacji o pandemii znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Hubble zadziwiał i zachwycał. Teleskop Webba będzie jeszcze potężniejszy. Najlepsze zdjęcia

Dyskoteki otwarte w Sylwestra, ale wydłużenie lockdownu nie jest wykluczone

Kluby taneczne i dyskoteki są obecnie objęte lockdownem, ale rozporządzeniem rządu, właściciele będą mogli otworzyć je w noc sylwestrową. Decyzję skomentowała wiceszefowa MRiT Olga Semeniuk.

- Społeczeństwo przygotowywało się do tych imprez zdecydowanie wcześniej i zamknięcie tego [klubów i dyskotek - red.] na jeden wieczór mogłoby spowodować duże konsekwencje gospodarcze. Stąd zdecydowaliśmy się na to, by Sylwester był dniem wolnym od lockdownu - wyjaśniła w poniedziałek na antenie Radia Zet. - Co nie oznacza, że lockdown w klubach tanecznych i dyskotekach nie będzie wydłużony o kolejne tygodnie - podkreśliła wiceministerka.

Szczepienia w Polsce obowiązkowe? Chce tego co trzeci badany [SONDAŻ]

Imprezy w zamkniętych lokalach nocą z 31 grudnia na 1 stycznia muszą odbywać się w reżimie sanitarnym, z zachowaniem limitu gości do 100 osób.

Australia. Zmarła pierwsza osoba zakażona wariantem omikron

Semeniuk zapowiedziała także wsparcie finansowe dla właścicieli klubów i dyskotek: zwolnienie z opłaty ZUS-owskiej, postojowe w wysokości 2080 zł oraz małą dotację do 5 tys. zł. - Od 1 stycznia można składać wnioski na dotację do 5 tys. złotych. Od 17.01. do 28.02. na zwolnienie z ZUS, a od 17.01. bez terminu końcowego można składać wniosek o zwolnienie z postojowego - przekazała. Olga Semeniuk dodała, że wsparcie opiewa łącznie na kwotę 70 mln zł i jest kierowane do firm objętych trzema kodami PKD i wielu branż, które są w pełnym lockdownie.