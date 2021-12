Otwock. Zderzenie dwóch autokarów. Jeden z nich przewoził dzieci. Trasa S17 zablokowana

Zobacz wideo Wypalenie zawodowe uznane za poważne zagrożenie dla zdrowia

Do wypadku doszło w poniedziałek 27 grudnia około godziny 9:00 na trasie S17, na wysokości Otwocka w kierunku Lublina. Rzeczniczka otwockiej policji Paulina Harabin poinformowała, że ruch na drodze S17 w stronę Lublina będzie zablokowany co najmniej do godz. 12:00. Natomiast w stronę Warszawy nie ma większych utrudnień.

- Zderzyły się dwa autokary. Na miejsce zadysponowano znaczne siły ratownicze, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na czas jego lądowania i startu droga została zablokowana w dwóch kierunkach - informował tvnwarszawa.pl.

Otwock. Zderzenie dwóch autokarów. Jeden z nich przewoził dzieci

- Kierujący autokarem marki Mercedes z nieustalonych przyczyn najechał na tył poprzedzającego go autokaru marki Setra. Jak ustalili policjanci, kierowcy byli trzeźwi. Mercedesem podróżowała wycieczka szkolna uczniów szkoły podstawowej od klasy czwartej do szóstej. Drugim autokarem podróżował tylko kierowca. Nikt z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji - poinformowała Polskie Radio rzeczniczka otwockiej policji Paulina Harabin.

- Jeden autokar przewoził dzieci. Wstępnie mieliśmy informację o dziesięciu osobach poszkodowanych, ale żadna z nich nie jedzie do szpitala - są opatrywane ma miejscu. Sytuacja jest już opanowana. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, ale najprawdopodobniej odleci bez pacjenta - przekazał Bartłomiej Baran z wydziału operacyjnego otwockiej straży pożarnej.

