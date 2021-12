Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Przed nami duże ocieplenie. Nawet 11 stopni na plusie

Zobacz wideo "Zielona planeta". Szykuje się kolejna przygoda z sir Davidem Attenborough

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok zaskakuje. Jak pisaliśmy we wcześniejszym artykule, temperatura minimalna w nocy z niedzieli 26 grudnia na poniedziałek 27 grudnia wyniosła od -16,8 st. C na stacji synoptycznej w Jeleniej Górze do -1,4 st. C na stacji w Helu. Według synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od poniedziałku 27 grudnia do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze, które przyniesie dodatnie temperatury w okresie Nowego Roku.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Pogoda. IMGW: od zachodu nadchodzi ocieplenie

"Na obszarze całego kraju termometry będą pokazywać ujemne wartości: od minus 8 stopni Celsjusza na Pomorzu wschodnim, na przeważającym obszarze Polski może być od minus 5 do minus 3 stopni, a na południu o podgórskich obszarach Sudetów może być około 2 stopni" - przekazał Dyżurny synoptyk IMGWJakub Gawron. Poinformował również PAP, że napływająca do Polski fala ciepłego powietrza będzie stopniowo przesuwała się na wschód. Wskutek czego, w środę odnotujemy dodatnie wskaźniki na termometrach.

Hubble zadziwiał i zachwycał. Teleskop Webba będzie jeszcze potężniejszy. Najlepsze zdjęcia

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok

W tym roku sylwester wypada w piątek. Synoptycy przewidują w tym dniu zachmurzenia z opadami deszczu, a na północnym wschodzie, deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 w centrum kraju, do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, dochodzący do 50-60 km/h.

Nowy Rok również zapowiada się pochmurno z opadami deszczu na wschodzie oraz lokalnie w centrum kraju. Możemy jednak spodziewać się przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na północy do 11 na południu. Będzie wiał umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Imigranci zamieszkają w klasztorach. Za ich utrzymanie zapłacą biskupi