Pogoda na dziś - poniedziałek 27 grudnia. Za nami mroźna noc. W Tyliczu "pękły" 24 stopnie na minusie

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś w całym kraju będzie mroźnie. Mimo niskiej temperatury w całym kraju zapowiada się jednak raczej pogodnie.

Pogoda na dziś - 27 grudnia. Poniedziałek będzie mroźny

Dyżurny synoptyk IMGW Jakub Gawron wyjaśniał, że na obszarze całego kraju termometry będą pokazywać ujemne wartości: od minus 8 stopni Celsjusza na Pomorzu wschodnim, na przeważającym obszarze Polski może być od minus 5 do minus 3 stopni, a na południu o podgórskich obszarach Sudetów może być około 2 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a po południu nad morzem wzmagać się będzie do dość silnego i porywistego.

Jakub Gawron dodał, że rano lokalnie mogą utrzymywać się marznące mgły, ograniczające widzialność do około 400 metrów. Na Podkarpaciu mogą pojawiać się natomiast słabe opady śniegu.

Z prognozy synoptyków wynika, że w ciągu dnia najzimniej będzie w Gdańsku, gdzie na termometrach zobaczymy -7 stopni Celsjusza, z kolei w Bydgoszczy, Toruniu -6 stopni. O jeden stopień cieplej (-5 st. C) w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Lublinie.

4 stopnie na minusie w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Opolu, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Suwałkach. Natomiast -3 stopnie we Wrocławiu, a -2 w Zielonej Górze.

W ciągu dnia lokalnie mogą spaść słabe opady śniegu, jednak nie powinny one stanowić zagrożenia. Mimo to przypominamy kierowcom, by zachowali ostrożność na drogach, na których może być ślisko.

Prognoza pogody. Za nami wyjątkowa zimna noc. Temperatura spadła do -24 stopni

Temperatura minimalna w nocy z niedzieli 26 grudnia na poniedziałek 27 grudnia wyniosła od -16,8 st. C na stacji synoptycznej w Jeleniej Górze do -1,4 st. C na stacji synoptycznej w Helu. Według meteoprognoza.pl o godz. 23 w niedzielę temperatura była jeszcze niższa. W Suchedniowie spadła do -19 stopni, w Wysowie do -21,8 stopni Celsjusza, w Tyliczu (woj. małopolskie) natomiast odnotowano aż -24,1 stopnia Celsjusza.

W związku z bardzo niską temperaturą powietrza synoptycy wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem. W większości regionów wygasną one ok. godz. 9. Obowiązują w województwach: śląskim; małopolskim; podkarpackim; kujawsko-pomorskim; pomorskim; mazowieckim (oprócz powiatów północno-wschodnich); wielkopolskim, (oprócz powiatów południowo-zachodnich); zachodniopomorskim (poza kilkoma powiatami nad morzem); łódzkim (poza kilkoma powiatami południowymi); lubelskim; dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra); opolskim (w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim); warmińsko-mazurskim (w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim i działdowskim); lubuskim (powiat strzelecko-drezdenecki).

Zagrożenie pierwszego stopnia (oznaczane kolorem żółtym) dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

