W nocy czeka nas siarczysty mróz. Nawet -20 stopni. IMGW wydał ostrzeżenia

Mróz w Polsce nie odpuszcza. Noc z soboty na niedzielę była bardzo zimna. Temperatura minimalna wyniosła od -17,3 stopni Celsjusza na stacji synoptycznej w Kielcach do -1,2 st. C na stacji synoptycznej w Helu. Wszystko to zasługa wyżu z masami arktycznego powietrza.

Strefa wysokiego ciśnienia zapewni niemal w całym kraju słoneczną pogodę, ale arktyczne powietrze, które już napłynęło do nas z północy Europy, da o sobie znać niskimi temperaturami

- poinformowała cytowana przez Radio ZET Ewa Łapińska, synoptyk IMGW-PIB.

Pogoda na dziś - środa 22 grudnia. Pierwszy mroźny dzień zimy

Wyjątkowo mroźna noc. Miejscami do -20

Tej nocy może być jeszcze chłodniej. IMGW prognozuje temperaturę minimalną w nocy miejscami od -20 do -11 stopni Celsjusza. W dzień temperatura maksymalna wyniesie -9 st. Najniższe temperatury będą na Podkarpaciu. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia wydano dla większości województw. Alerty stracą ważność w poniedziałek rano.

Co oznacza zagrożenie pierwszego stopnia?

Stopień zagrożenia 1 (najniższy) oznacza się kolorem żółtym. Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.