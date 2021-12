Ostrzeżenia IMGW dla dziewięciu województw. Temperatura w nocy spadnie nawet do -20 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym mrozem, który ma wystąpić nocą z soboty na niedzielę. Komunikat dotyczy województw:

zachodniopomorskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego.

Oraz górskich i południowych części województw:

dolnośląskiego,

śląskiego,

małopolskiego.

W tych rejonach temperatura w nocy ma spaść do minus 15 stopni, a lokalnie nawet do minus 20. Wiatr ma osiągnąć prędkość 5-10 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia IMiGW są ważne do niedzieli do 9.00.

W prognozie zagrożeń meteorologicznych na niedzielę IMGW wydało zagrożenia przed silnym mrozem dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, a także części śląskiego i małopolskiego. Obostrzenia te są ważne od niedzieli rano do poniedziałku rano.

W południowych częściach kraju w ciągu dnia może wystąpić nawet kilkunastostopniowy mróz. Po -18 stopni w Zakopanem i Wiśle, -16 stopni w Szczyrku i Nowym Targu. Prognoza IMGW wskazuje nawet -20 stopni w Karkonoszach i Tatrach.