Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 8. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący fiatem 69-latek nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwka volkswagenem kierowanym przez 54-letniego mężczyznę - powiedział w tvn24.pl Marcin Ząbek, rzecznik policji w Dzierżonowie.

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Nie żyje 69-latek

Jak podaje portal, siła zderzenia była tak duża, że fiat wylądował w przydrożnym rowie. 69-latka nie udało się uratować.

54-latek, który kierował volkswagenem, nie poniósł poważnych obrażeń. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie.

