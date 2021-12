Taką temperaturę według aplikacji Windy zanotowano nad ranem w Stargardzie. Z kolei IMGW podaje na Twitterze, że w nocy najniższą temperaturę wskazały termometry w Pile (-13,6 stopnia).

Rano niewiele cieplej było w Szczecinie, gdzie termometry wskazywały -12 stopni. W większości kraju od rana jest pogodnie, z wyjątkiem południa kraju zachmurzenie jest niewielkie. Jak podaje TVN Meteo, mróz w Polsce utrzymuje się za sprawą niżu znad Finlandii, z kolei wyż zlokalizowany nad Atlantykiem blokuje dostęp cieplejszych mas powietrza.

Pogoda w Boże Narodzenie. Mróz i oblodzenie

W ciągu dnia temperatura znacznie poniżej zera się utrzyma. O godzinie 15, jak pokazuje Windy, możemy spodziewać się od - 1 st. C. do w Koszalinie do nawet -11 stopni Łodzi czy Poznaniu.

Od rana w północno-zachodniej i centralnej części kraju obowiązują alerty IMGW dotyczące oblodzenia. Ostrzeżenia dotyczą województw zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

Prognoza pogody. W święta i Nowy Rok czeka nas srogi mróz

Instytut ostrzega także przed silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu w południowych powiatach województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na Pomorzu należy spodziewać się zamieci śnieżnych.

